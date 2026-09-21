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Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение
Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение - 21.09.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером ускорили снижение, опускаются на 7% - до 876 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 21.09.2026, ПРАЙМ
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газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером ускорили снижение, опускаются на 7% - до 876 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 956,1 доллара (+1,3%), что является текущим ценовым максимумом. Ценовой минимум составляет 865,5 доллара (-8,3%). А по состоянию на 21.53 мск показатель составлял 875,5 доллара (-7,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 943,7 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В начале сентября они пробили 900 долларов, а в прошлый понедельник, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение
ICE: биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение, опускаются на 7%
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером ускорили снижение, опускаются на 7% - до 876 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 956,1 доллара (+1,3%), что является текущим ценовым максимумом. Ценовой минимум составляет 865,5 доллара (-8,3%). А по состоянию на 21.53 мск показатель составлял 875,5 доллара (-7,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 943,7 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В начале сентября они пробили 900 долларов, а в прошлый понедельник, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.