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"Единая Россия" набирает 57,67 процента голосов на выборах в Госдуму
"Единая Россия" набирает 57,67 процента голосов на выборах в Госдуму - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" набирает 57,67 процента голосов на выборах в Госдуму
Партия "Единая Россия" набирает 57,67% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,88%, партия "Новые люди" - 7,87%, партия... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T00:58+0300
2026-09-21T00:58+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,67% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,88%, партия "Новые люди" - 7,87%, партия "Справедливая Россия" - 5,18% после обработки 45,08% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,16%, партия "Зеленые" - 1,02%, партия "Коммунисты России" - 0,89%, партия "Родина" - 0,68%, Партия прямой демократии - 0,32%. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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банки, финансы, владимир путин, госдума, цик, единая россия
Банки, Финансы, Владимир Путин, Госдума, ЦИК, Единая Россия
"Единая Россия" набирает 57,67 процента голосов на выборах в Госдуму
ЦИК: "Единая Россия" набирает 57,67 процента голосов на выборах в Госдуму
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,67% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,88%, партия "Новые люди" - 7,87%, партия "Справедливая Россия" - 5,18% после обработки 45,08% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,16%, партия "Зеленые" - 1,02%, партия "Коммунисты России" - 0,89%, партия "Родина" - 0,68%, Партия прямой демократии - 0,32%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ЕР набирает 57,36% на выборах в Госдуму после обработки 40,66% протоколов