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"Единая Россия" набрала больше голосов, чем в 2021 году

"Единая Россия" набрала больше голосов, чем в 2021 году - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" набрала больше голосов, чем в 2021 году

"Единая Россия" получает на выборах в Госдуму девятого созыва больше голосов, чем в ходе парламентских выборов 2021 года, за партию проголосовали 28 219 323... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T06:31+0300

2026-09-21T06:31+0300

2026-09-21T06:31+0300

общество

госдума

единая россия

цик

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" получает на выборах в Госдуму девятого созыва больше голосов, чем в ходе парламентских выборов 2021 года, за партию проголосовали 28 219 323 избирателей, следует из данных ЦИК, с которыми ознакомилось РИА Новости. По итогам выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" получила 49,82% голосов по федеральному округу, за список кандидатов от партии проголосовали 28 064 258 избирателей. Кроме того, кандидаты от ЕР тогда победили в 198 одномандатных округах. Согласно данным ЦИК России после обработки 79,08% протоколов участковых избирательных комиссий, партия на выборах в Госдуму девятого созыва получает 57,69% голосов по федеральному округу – за ЕР проголосовали 28 219 323 избирателей. КПРФ на момент обработки 79,08% протоколов получает 13,96% голосов, за партию отдали голоса 6 826 400 избирателей. На выборах 2021 года коммунисты набрали 18,93% (10 660 599 голосов) по федеральному округу, также кандидаты от партии одержали победу в 9 одномандатных округах. Как следует из данных ЦИК после обработки 79,08 % протоколов, за ЛДПР на нынешних выборах проголосовали 4 279 643 избирателей (8,75%). Пять лет назад партия получила на выборах в Госдуму 7,55% по федеральному округу, тогда за ЛДПР проголосовали 4 252 096 избирателей. Кроме того, партия провела своих кандидатов в двух одномандатных округах. "Новые люди" в ходе нынешних выборов набирают 7,97% по федеральному округу после обработки 79,08% протоколов, за них проголосовали 3 900 143 избирателей. Партия в 2021 году впервые приняла участие в парламентских выборах и тогда получила 5,32% по федеральному округу, набрав 2 997 676 голосов. Кандидаты от "Новых людей" тогда избрались в Думу только по партийному списку. Как следует из данных ЦИК на момент обработки 79,08% протоколов, "Справедливая Россия" на нынешних выборах получает 4,98% - 2 438 354 голосов. На прошлых выборах в Госдуму партия набрала 7,46%, получив голоса 4 201 715 избирателей. Также кандидаты от СР одержали победу в 8 одномандатных округах. После обработки 79,08% протоколов на нынешних выборах Партия пенсионеров набирает 2,15%, "Зеленые" - 1,11%, "Коммунисты России" - 0,87%, "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,34%. В ходе парламентских выборов 2021 года Партия пенсионеров получила поддержку 1 381 890 избирателей (2,45%), за "Зеленых" проголосовали 512 420 избирателей (0,91%), за партию "Коммунисты России" - 715 685 избирателей (1,27%), в одномандатных округах кандидаты ни от одной из этих партий не избрались. За "Родину" в 2021 году отдали голоса 450 437 избирателей (0,8%), также партия одержала победу в одном одномандатном округе. Партия прямой демократии в этом году впервые участвовала в парламентских выборах.

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общество , госдума, единая россия, цик