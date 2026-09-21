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Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов

Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:10+0300

2026-09-21T10:10+0300

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, Кадыров набрал 99,85% голосов, следом за ним идут Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия") и Халид Накаев (КПРФ) — по 0,05%. Кадыров является главой Чечни с апреля 2011 года. Он выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от "Единой России".

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общество , банки, финансы, чечня, рамзан кадыров, единая россия, цик, кпрф