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Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов
Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:10+0300
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, Кадыров набрал 99,85% голосов, следом за ним идут Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия") и Халид Накаев (КПРФ) — по 0,05%. Кадыров является главой Чечни с апреля 2011 года. Он выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от "Единой России".
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Общество , Банки, Финансы, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров, Единая Россия, ЦИК, КПРФ
Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов
ЦИК: Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК.
Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, Кадыров набрал 99,85% голосов, следом за ним идут Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия") и Халид Накаев (КПРФ) — по 0,05%.
Кадыров является главой Чечни с апреля 2011 года. Он выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от "Единой России".