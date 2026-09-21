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"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов

"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов

"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов, КПРФ - по пяти, "Справедливая Россия" - по четырем, ЛДПР - по двум, следует из данных ЦИК РФ... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:09+0300

2026-09-21T11:09+0300

2026-09-21T11:09+0300

общество

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владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов, КПРФ - по пяти, "Справедливая Россия" - по четырем, ЛДПР - по двум, следует из данных ЦИК РФ после обработки 95,88% протоколов. Кроме того, четыре самовыдвиженца лидируют в своих одномандатных округах, в одном округе по итогам обработки 95,88% протоколов лидирует кандидат от партии "Родина". Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, владимир путин, единая россия, кпрф, лдпр