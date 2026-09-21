https://1prime.ru/20260921/tsik-873502416.html
"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов
"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов
"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов, КПРФ - по пяти, "Справедливая Россия" - по четырем, ЛДПР - по двум, следует из данных ЦИК РФ... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:09+0300
2026-09-21T11:09+0300
2026-09-21T11:09+0300
общество
россия
владимир путин
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873502416.jpg?1789978155
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов, КПРФ - по пяти, "Справедливая Россия" - по четырем, ЛДПР - по двум, следует из данных ЦИК РФ после обработки 95,88% протоколов. Кроме того, четыре самовыдвиженца лидируют в своих одномандатных округах, в одном округе по итогам обработки 95,88% протоколов лидирует кандидат от партии "Родина". Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин, единая россия, кпрф, лдпр
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
"Единая Россия" выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов
ЦИК: ЕР выигрывает по 208 из 225 одномандатных округов