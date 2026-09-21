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"Единая Россия" лидирует во всех одномандатных округах ДНР, завили в ЦИК

"Единая Россия" лидирует во всех одномандатных округах ДНР, завили в ЦИК - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" лидирует во всех одномандатных округах ДНР, завили в ЦИК

Кандидаты от "Единой России" - военный корреспондент Ирина Куксенкова, депутат Госдумы Александр Бородай и замдиректора угледобывающего предприятия "Импэкс-Дон" | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:13+0300

2026-09-21T11:13+0300

2026-09-21T11:14+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Кандидаты от "Единой России" - военный корреспондент Ирина Куксенкова, депутат Госдумы Александр Бородай и замдиректора угледобывающего предприятия "Импэкс-Дон" Сергей Макаров - стали лидерами во всех одномандатных округах ДНР после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК России. По округам обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно данным, приведенным на табло на сайте ЦИК, в Макеевском одномандатном округе №13 Куксенкова ("Единая Россия") набрала 69,53% голосов, кандидат от КПРФ Борис Литвинов - 10,35% голосов, кандидат от партии "Справедливая Россия" Оксана Сигидина - 10,05%. В Донецком округе №14 Бородай ("Единая Россия") набирает 60,35% голосов, следом за ним идет Алексей Дорофеев ("Новые люди") с 20,15%. На третьей строчке - Денис Караяни (ЛДПР) с 10,31%. В Горловском округе №15 лидирует Макаров ("Единая Россия") с 62,38%. На второй строчке - Андрей Крамар (ЛДПР) с 20,08%, за ним следует Георгий Селезнев ("Новые люди") с 6,32%. Досрочное голосование по выборам депутатов Госдумы в ДНР началось 30 августа в связи с непростой оперативной обстановкой и необходимостью обеспечить безопасность жителей, по его результатам около 75% избирателей региона отдали свои голоса. Двадцатого сентября председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий заявил, что общая явка избирателей на выборах в Госдуму РФ составила более 81%. В выборах депутатов Государственной думы Донецкая Народная Республика принимает участие впервые. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , сергей макаров, владимир путин, единая россия, госдума, цик