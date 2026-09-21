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"Единая Россия" побила рекорд по числу депутатских мест в Госдуме - 21.09.2026, ПРАЙМ
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"Единая Россия" побила рекорд по числу депутатских мест в Госдуме
"Единая Россия" побила рекорд по числу депутатских мест в Госдуме - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" побила рекорд по числу депутатских мест в Госдуме
"Единая Россия" получает рекордное количество мест в Государственной думе за всю историю участия партии в парламентских выборах, следует из данных ЦИК России, с | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:36+0300
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общество
россия
элла памфилова
единая россия
госдума
финансы
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. "Единая Россия" получает рекордное количество мест в Государственной думе за всю историю участия партии в парламентских выборах, следует из данных ЦИК России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Единая Россия" предварительно получает 355 депутатских мест в Госдуме девятого созыва, сообщила ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Таким образом, партия побила свой рекорд по числу полученных мандатов. По результатам парламентских выборов 2003 года ЕР получила 223 мандата, на выборах 2007 года - 315 мест в Госдуме, а в 2011 году - 238 мандатов. На выборах-2016 "Единая Россия" провела в парламент 343 своих кандидата, а число мандатов у ЕР по итогам парламентских выборов 2021 года составило 324.КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, ЛДПР — 25, "Новые люди" — 20, "Справедливая Россия" — четыре, партия "Родина" — одно.Окончательное подведение итогов выборов в Госдуму планируется 25 сентября.
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общество , россия, элла памфилова, единая россия, госдума, финансы
Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, Единая Россия, Госдума, Финансы
11:36 21.09.2026 (обновлено: 11:48 21.09.2026)
 
"Единая Россия" побила рекорд по числу депутатских мест в Госдуме

ЦИК: ЕР получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия в выборах

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. "Единая Россия" получает рекордное количество мест в Государственной думе за всю историю участия партии в парламентских выборах, следует из данных ЦИК России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Единая Россия" предварительно получает 355 депутатских мест в Госдуме девятого созыва, сообщила ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Таким образом, партия побила свой рекорд по числу полученных мандатов. По результатам парламентских выборов 2003 года ЕР получила 223 мандата, на выборах 2007 года - 315 мест в Госдуме, а в 2011 году - 238 мандатов. На выборах-2016 "Единая Россия" провела в парламент 343 своих кандидата, а число мандатов у ЕР по итогам парламентских выборов 2021 года составило 324.
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, ЛДПР — 25, "Новые люди" — 20, "Справедливая Россия" — четыре, партия "Родина" — одно.
Окончательное подведение итогов выборов в Госдуму планируется 25 сентября.
 
ОбществоРОССИЯЭлла ПамфиловаЕдиная РоссияГосдумаФинансы
 
 
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