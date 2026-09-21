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Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза
Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза - 21.09.2026, ПРАЙМ
Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза
Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года, рассказали в Минэкономразвития РФ. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T20:29+0300
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туризм
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года, рассказали в Минэкономразвития РФ.
"Благодаря решению глав государств об отмене виз для граждан России и Китая турпоток вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в России создаются качественные условия для приема гостей из КНР. Так, развивается номерной фонд, точки притяжения и продукты, адаптированные для китайских туристов.
"Более 80 объектов гостеприимства, включая гостиницы и аэропорты, прошли сертификацию по стандарту "China Friendly", - заключили в ведомстве.
Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
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туризм, бизнес, россия, китай, кнр, владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин
Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза
МЭР: турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года, рассказали в Минэкономразвития РФ.
"Благодаря решению глав государств об отмене виз для граждан России и Китая турпоток вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в России создаются качественные условия для приема гостей из КНР. Так, развивается номерной фонд, точки притяжения и продукты, адаптированные для китайских туристов.
"Более 80 объектов гостеприимства, включая гостиницы и аэропорты, прошли сертификацию по стандарту "China Friendly", - заключили в ведомстве.
Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.