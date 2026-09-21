Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/turpotok-873530809.html
Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза
Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза - 21.09.2026, ПРАЙМ
Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза
Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года, рассказали в Минэкономразвития РФ. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T20:29+0300
2026-09-21T20:29+0300
туризм
бизнес
россия
китай
кнр
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873530809.jpg?1790011795
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года, рассказали в Минэкономразвития РФ. "Благодаря решению глав государств об отмене виз для граждан России и Китая турпоток вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России создаются качественные условия для приема гостей из КНР. Так, развивается номерной фонд, точки притяжения и продукты, адаптированные для китайских туристов. "Более 80 объектов гостеприимства, включая гостиницы и аэропорты, прошли сертификацию по стандарту "China Friendly", - заключили в ведомстве. Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, китай, кнр, владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин
20:29 21.09.2026
 
Турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза

МЭР: турпоток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года, рассказали в Минэкономразвития РФ.
"Благодаря решению глав государств об отмене виз для граждан России и Китая турпоток вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в России создаются качественные условия для приема гостей из КНР. Так, развивается номерной фонд, точки притяжения и продукты, адаптированные для китайских туристов.
"Более 80 объектов гостеприимства, включая гостиницы и аэропорты, прошли сертификацию по стандарту "China Friendly", - заключили в ведомстве.
Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙКНРВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала