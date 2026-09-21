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ЦБ: участники финрынка не считают нужным выделять категорию стейблкоинов

ЦБ: участники финрынка не считают нужным выделять категорию стейблкоинов - 21.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ: участники финрынка не считают нужным выделять категорию стейблкоинов

Участники российского финансового рынка не видят специальной необходимости выделения из криптоактивов отдельной категории стейблкоинов, заявил первый... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:12+0300

2026-09-21T13:12+0300

2026-09-21T13:26+0300

финансы

россия

банки

владимир чистюхин

банк россии

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Участники российского финансового рынка не видят специальной необходимости выделения из криптоактивов отдельной категории стейблкоинов, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Некоторое время назад мы выпустили специальный доклад, который пытался дать какие-то предположения относительно выделения новой категории, именно специальной отдельной категории, такой, как стейблкоин", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. "Доклад был выпущен, поступили позиции участников. Мы пока подводим итоги, но предварительно можно сказать следующее: вот какой-то значимой заинтересованности у участников рынка практической в выделении из криптоактивов или цифровых финансовых активов отдельной категории под названием "стейблкоин" не существует", - добавил он. Именно участники финансового рынка не видят такой необходимости, уточнил он журналистам в кулуарах форума. "Им достаточно того регулирования, которое есть. Потому что то регулирование, которое уже есть сегодня, оно допускает возможность создания и российских рублевых стейблкоинов", - сказал он. Банк России в июне опубликовал консультативный доклад, в котором предложил обсудить перспективы формирования рынка рублевых стейблкоинов. ЦБ РФ рассчитывал получить от участников рынка ответы на ряд поставленных в докладе вопросов, чтобы понять, насколько нужны отдельные правила для стейблкоинов и какими они могли бы быть.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, владимир чистюхин, банк россии