https://1prime.ru/20260921/uchenye-873524077.html

Китайские ученые создали первую в мире подводную солнечную электростанцию

Китайские ученые создали первую в мире подводную солнечную электростанцию - 21.09.2026, ПРАЙМ

Китайские ученые создали первую в мире подводную солнечную электростанцию

Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, сообщает гонконгская газета South China Morning post (SCMP). | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:52+0300

2026-09-21T17:52+0300

2026-09-21T17:52+0300

технологии

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, сообщает гонконгская газета South China Morning post (SCMP). Исследование было проведено командой ученых из Юньнаньского университета. "Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно запустив фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 метров в открытом море", - говорится в сообщении. Поскольку на глубину 10 метров проникает только 10% солнечного света, ученые использовали именно солнечные панели из перовскита, так как они лучше работают именно при слабом освещении. "Это исследование - первое функциональное тестирование подводных солнечных панелей, которые работают на глубине около 10 метров", - заявил сотрудник Юньнаньского университета Чжан Вэньхуа. Команда провела подводные испытания в Южно-Китайском море. Погруженная в воду электростанция смогла зарядить аккумуляторы и питала светодиодную панель. Это доказывает, что солнечную энергию можно получить даже в воде.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии