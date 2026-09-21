https://1prime.ru/20260921/uchenye-873524077.html
Китайские ученые создали первую в мире подводную солнечную электростанцию
Китайские ученые создали первую в мире подводную солнечную электростанцию - 21.09.2026, ПРАЙМ
Китайские ученые создали первую в мире подводную солнечную электростанцию
Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, сообщает гонконгская газета South China Morning post (SCMP). | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:52+0300
2026-09-21T17:52+0300
2026-09-21T17:52+0300
технологии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, сообщает гонконгская газета South China Morning post (SCMP).
Исследование было проведено командой ученых из Юньнаньского университета.
"Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно запустив фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 метров в открытом море", - говорится в сообщении.
Поскольку на глубину 10 метров проникает только 10% солнечного света, ученые использовали именно солнечные панели из перовскита, так как они лучше работают именно при слабом освещении.
"Это исследование - первое функциональное тестирование подводных солнечных панелей, которые работают на глубине около 10 метров", - заявил сотрудник Юньнаньского университета Чжан Вэньхуа.
Команда провела подводные испытания в Южно-Китайском море. Погруженная в воду электростанция смогла зарядить аккумуляторы и питала светодиодную панель. Это доказывает, что солнечную энергию можно получить даже в воде.
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технологии
Китайские ученые создали первую в мире подводную солнечную электростанцию
Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, сообщает гонконгская газета South China Morning post (SCMP).
Исследование было проведено командой ученых из Юньнаньского университета.
"Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно запустив фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 метров в открытом море", - говорится в сообщении.
Поскольку на глубину 10 метров проникает только 10% солнечного света, ученые использовали именно солнечные панели из перовскита, так как они лучше работают именно при слабом освещении.
"Это исследование - первое функциональное тестирование подводных солнечных панелей, которые работают на глубине около 10 метров", - заявил сотрудник Юньнаньского университета Чжан Вэньхуа.
Команда провела подводные испытания в Южно-Китайском море. Погруженная в воду электростанция смогла зарядить аккумуляторы и питала светодиодную панель. Это доказывает, что солнечную энергию можно получить даже в воде.