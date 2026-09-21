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Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности

Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности - 21.09.2026, ПРАЙМ

Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности

Правительство России с учетом изменившихся внешних условий актуализировало программу развития угольной промышленности до 2050 года, заявил премьер-министр РФ... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:38+0300

2026-09-21T16:38+0300

2026-09-21T16:38+0300

промышленность

россия

михаил мишустин

александр новак

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России с учетом изменившихся внешних условий актуализировало программу развития угольной промышленности до 2050 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого обсуждался вопрос поддержки угольной отрасли."Чтобы сформировать комфортную среду для добывающих и перерабатывающих предприятий, повысить их эффективность, правительство реализует целый ряд мероприятий, в том числе и в рамках принятой шесть лет назад программы развития угольной промышленности. Теперь, с учетом изменившихся внешних условий, актуализировали цели и задачи отрасли на ближайшие годы и определили соответствующие инструменты их достижения", - сказал премьер.Глава российского кабмина уточнил, что планируется модернизировать технологическую базу, активнее внедрять передовые решения, оборудование, чтобы повышать производительность и безопасность труда, расширять ассортимент продукции."Особое внимание будет уделяться освоению перспективных месторождений, созданию современных центров добычи полезных ископаемых, чтобы обеспечить внутренних потребителей качественным сырьем", - добавил он.Вице-премьер РФ Александр Новак в докладе уточнил, что программа развития угольной отрасли актуализирована на срок до 2050 года. Целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 миллионов тонн, а экспорт до 350 миллионов тонн."Важно продолжать эту работу. Максимально эффективно использовать возможности угольной отрасли, чтобы обеспечивать возрастающие потребности в электроэнергии, в том числе для развития промышленности и цифровых технологий, повышения качества жизни наших граждан", - подчеркнул Мишустин, комментируя обновленную программу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, михаил мишустин, александр новак