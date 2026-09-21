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Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности
Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности - 21.09.2026, ПРАЙМ
Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности
Правительство России с учетом изменившихся внешних условий актуализировало программу развития угольной промышленности до 2050 года, заявил премьер-министр РФ... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:38+0300
2026-09-21T16:38+0300
промышленность
россия
михаил мишустин
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873521384.jpg?1789997939
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России с учетом изменившихся внешних условий актуализировало программу развития угольной промышленности до 2050 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого обсуждался вопрос поддержки угольной отрасли."Чтобы сформировать комфортную среду для добывающих и перерабатывающих предприятий, повысить их эффективность, правительство реализует целый ряд мероприятий, в том числе и в рамках принятой шесть лет назад программы развития угольной промышленности. Теперь, с учетом изменившихся внешних условий, актуализировали цели и задачи отрасли на ближайшие годы и определили соответствующие инструменты их достижения", - сказал премьер.Глава российского кабмина уточнил, что планируется модернизировать технологическую базу, активнее внедрять передовые решения, оборудование, чтобы повышать производительность и безопасность труда, расширять ассортимент продукции."Особое внимание будет уделяться освоению перспективных месторождений, созданию современных центров добычи полезных ископаемых, чтобы обеспечить внутренних потребителей качественным сырьем", - добавил он.Вице-премьер РФ Александр Новак в докладе уточнил, что программа развития угольной отрасли актуализирована на срок до 2050 года. Целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 миллионов тонн, а экспорт до 350 миллионов тонн."Важно продолжать эту работу. Максимально эффективно использовать возможности угольной отрасли, чтобы обеспечивать возрастающие потребности в электроэнергии, в том числе для развития промышленности и цифровых технологий, повышения качества жизни наших граждан", - подчеркнул Мишустин, комментируя обновленную программу.
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промышленность, россия, михаил мишустин, александр новак
Промышленность, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Александр Новак
16:38 21.09.2026
 
Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности

Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности до 2050 года

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России с учетом изменившихся внешних условий актуализировало программу развития угольной промышленности до 2050 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого обсуждался вопрос поддержки угольной отрасли.
"Чтобы сформировать комфортную среду для добывающих и перерабатывающих предприятий, повысить их эффективность, правительство реализует целый ряд мероприятий, в том числе и в рамках принятой шесть лет назад программы развития угольной промышленности. Теперь, с учетом изменившихся внешних условий, актуализировали цели и задачи отрасли на ближайшие годы и определили соответствующие инструменты их достижения", - сказал премьер.
Глава российского кабмина уточнил, что планируется модернизировать технологическую базу, активнее внедрять передовые решения, оборудование, чтобы повышать производительность и безопасность труда, расширять ассортимент продукции.
"Особое внимание будет уделяться освоению перспективных месторождений, созданию современных центров добычи полезных ископаемых, чтобы обеспечить внутренних потребителей качественным сырьем", - добавил он.
Вице-премьер РФ Александр Новак в докладе уточнил, что программа развития угольной отрасли актуализирована на срок до 2050 года. Целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 миллионов тонн, а экспорт до 350 миллионов тонн.
"Важно продолжать эту работу. Максимально эффективно использовать возможности угольной отрасли, чтобы обеспечивать возрастающие потребности в электроэнергии, в том числе для развития промышленности и цифровых технологий, повышения качества жизни наших граждан", - подчеркнул Мишустин, комментируя обновленную программу.
 
ПромышленностьРОССИЯМихаил МишустинАлександр Новак
 
 
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