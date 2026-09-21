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Bloomberg узнал, как Европа тайно спасает Украину

Bloomberg узнал, как Европа тайно спасает Украину - 21.09.2026, ПРАЙМ

Bloomberg узнал, как Европа тайно спасает Украину

Страны Европы тайно поставляют Украине оборудование для подготовки к предстоящей зиме, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:48+0300

2026-09-21T10:48+0300

2026-09-21T10:48+0300

украина

европа

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Страны Европы тайно поставляют Украине оборудование для подготовки к предстоящей зиме, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник."Европейские союзники уже вносят свой вклад, предоставляя имеющиеся у них ресурсы, в том числе запасные части для электростанций и отопительного оборудования", — говорится в материале.По словам источника, эти шаги носят непубличный характер.Журналисты добавили, что один высокопоставленный европейский чиновник выразил обеспокоенность тем, что проблемное прохождение зимнего периода может привести Киев к окончательному поражению в войне.Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявлял, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей. Он также призвал иностранных партнеров Украины направить ремонтные бригады для помощи в восстановлении электроснабжения, отопления и водоснабжения.Минувшей зимой в большинстве регионов Украины возникли проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений энергообъектов, вводились графики отключений света.

украина

европа

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украина, европа