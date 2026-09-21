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Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении 87 тысяч долларов

Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении 87 тысяч долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении 87 тысяч долларов

Директор предприятия в Волынской области на западе Украины завладел почти 4 миллионами гривен (87 тысяч долларов) при поставках квадроциклов для воинской части... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:45+0300

2026-09-21T12:45+0300

2026-09-21T12:45+0300

общество

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Директор предприятия в Волынской области на западе Украины завладел почти 4 миллионами гривен (87 тысяч долларов) при поставках квадроциклов для воинской части госпогранслужбы, сообщили в офисе генпрокурора. "Директора предприятия из Волынской области подозревают в завладении почти 4 миллионами гривен бюджетных средств при поставках квадроциклов для воинской части государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По данным ведомства, в декабре 2025 года воинская часть заключила договор на закупку 28 квадроциклов. За них перечислили 19,5 миллиона гривен (436,2 тысячи долларов). Однако предприятие поставило технику, которая отличалась от указанных в документе характеристик. "Согласно заключению экспертизы, стоимость фактически поставленной техники была завышена почти на 3,9 миллиона гривен. Это около 20% от всей суммы закупки… Директору предприятия предъявлено обвинение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением", - добавили в офисе генпрокурора.

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общество , мировая экономика, украина