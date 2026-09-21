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Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении 87 тысяч долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении 87 тысяч долларов
Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении 87 тысяч долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении 87 тысяч долларов
Директор предприятия в Волынской области на западе Украины завладел почти 4 миллионами гривен (87 тысяч долларов) при поставках квадроциклов для воинской части... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:45+0300
2026-09-21T12:45+0300
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Директор предприятия в Волынской области на западе Украины завладел почти 4 миллионами гривен (87 тысяч долларов) при поставках квадроциклов для воинской части госпогранслужбы, сообщили в офисе генпрокурора. "Директора предприятия из Волынской области подозревают в завладении почти 4 миллионами гривен бюджетных средств при поставках квадроциклов для воинской части государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По данным ведомства, в декабре 2025 года воинская часть заключила договор на закупку 28 квадроциклов. За них перечислили 19,5 миллиона гривен (436,2 тысячи долларов). Однако предприятие поставило технику, которая отличалась от указанных в документе характеристик. "Согласно заключению экспертизы, стоимость фактически поставленной техники была завышена почти на 3,9 миллиона гривен. Это около 20% от всей суммы закупки… Директору предприятия предъявлено обвинение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением", - добавили в офисе генпрокурора.
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общество , мировая экономика, украина
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА
12:45 21.09.2026
 
Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении 87 тысяч долларов

Директора предприятия на Украине заподозрили в хищении $87 тысяч на поставках квадроциклов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Директор предприятия в Волынской области на западе Украины завладел почти 4 миллионами гривен (87 тысяч долларов) при поставках квадроциклов для воинской части госпогранслужбы, сообщили в офисе генпрокурора.
"Директора предприятия из Волынской области подозревают в завладении почти 4 миллионами гривен бюджетных средств при поставках квадроциклов для воинской части государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным ведомства, в декабре 2025 года воинская часть заключила договор на закупку 28 квадроциклов. За них перечислили 19,5 миллиона гривен (436,2 тысячи долларов). Однако предприятие поставило технику, которая отличалась от указанных в документе характеристик.
"Согласно заключению экспертизы, стоимость фактически поставленной техники была завышена почти на 3,9 миллиона гривен. Это около 20% от всей суммы закупки… Директору предприятия предъявлено обвинение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением", - добавили в офисе генпрокурора.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНА
 
 
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