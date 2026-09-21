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Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта
Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта - 21.09.2026, ПРАЙМ
Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта
Украина к концу текущего года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:28+0300
2026-09-21T13:31+0300
финансы
украина
алексей гончаренко
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина к концу текущего года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры, сообщили в министерстве финансов страны. "Темпы экономического восстановления замедлились. Только в июле потери экспорта оцениваются на сумму около 800 миллионов долларов, а к концу года могут достичь 4,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина. В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением критической инфраструктуры и проблемами с логистикой в украинских портах. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в середине августа сообщил, что Украина потеряет более 2 миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за проблем с логистикой в украинских портах. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
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финансы, украина, алексей гончаренко
Финансы, УКРАИНА, Алексей Гончаренко
13:28 21.09.2026 (обновлено: 13:31 21.09.2026)
 
Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта

Минфин Украины: к концу года потери экспорта страны могут достичь 4,8 миллиарда долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина к концу текущего года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры, сообщили в министерстве финансов страны.
"Темпы экономического восстановления замедлились. Только в июле потери экспорта оцениваются на сумму около 800 миллионов долларов, а к концу года могут достичь 4,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.
В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением критической инфраструктуры и проблемами с логистикой в украинских портах.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в середине августа сообщил, что Украина потеряет более 2 миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за проблем с логистикой в украинских портах.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
 
ФинансыУКРАИНААлексей Гончаренко
 
 
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