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Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта

Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта - 21.09.2026, ПРАЙМ

Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта

Украина к концу текущего года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:28+0300

2026-09-21T13:28+0300

2026-09-21T13:31+0300

финансы

украина

алексей гончаренко

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина к концу текущего года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры, сообщили в министерстве финансов страны. "Темпы экономического восстановления замедлились. Только в июле потери экспорта оцениваются на сумму около 800 миллионов долларов, а к концу года могут достичь 4,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина. В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением критической инфраструктуры и проблемами с логистикой в украинских портах. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в середине августа сообщил, что Украина потеряет более 2 миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за проблем с логистикой в украинских портах. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.

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финансы, украина, алексей гончаренко