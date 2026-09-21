https://1prime.ru/20260921/ukraina-873510225.html
Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта
Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта - 21.09.2026, ПРАЙМ
Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта
Украина к концу текущего года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:28+0300
2026-09-21T13:28+0300
2026-09-21T13:31+0300
финансы
украина
алексей гончаренко
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина к концу текущего года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры, сообщили в министерстве финансов страны. "Темпы экономического восстановления замедлились. Только в июле потери экспорта оцениваются на сумму около 800 миллионов долларов, а к концу года могут достичь 4,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина. В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением критической инфраструктуры и проблемами с логистикой в украинских портах. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в середине августа сообщил, что Украина потеряет более 2 миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за проблем с логистикой в украинских портах. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, украина, алексей гончаренко
Финансы, УКРАИНА, Алексей Гончаренко
Украина к концу года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта
Минфин Украины: к концу года потери экспорта страны могут достичь 4,8 миллиарда долларов
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Украина к концу текущего года может потерять 4,8 миллиарда долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры, сообщили в министерстве финансов страны.
"Темпы экономического восстановления замедлились. Только в июле потери экспорта оцениваются на сумму около 800 миллионов долларов, а к концу года могут достичь 4,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.
В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением критической инфраструктуры и проблемами с логистикой в украинских портах.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в середине августа сообщил, что Украина потеряет более 2 миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за проблем с логистикой в украинских портах.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.