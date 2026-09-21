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Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады портов, заявили аналитики - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады портов, заявили аналитики
Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады портов, заявили аналитики - 21.09.2026, ПРАЙМ
Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады портов, заявили аналитики
Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады черноморских портов, сообщает украинская аналитическая консалтинговая компания GMK Center. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:59+0300
2026-09-21T13:59+0300
бизнес
промышленность
украина
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады черноморских портов, сообщает украинская аналитическая консалтинговая компания GMK Center. "Металлургические предприятия Украины по итогам января–августа 2026 года сократили экспорт товарного чугуна на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 1,03 миллиона тонн. В августе из-за блокады портов экспорт чугуна не осуществлялся. В дальнейшем такая ситуация может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Как отмечается, выручка от экспорта чугуна за восемь месяцев составила 413 миллионов долларов, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года.
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бизнес, промышленность, украина
Бизнес, Промышленность, УКРАИНА
13:59 21.09.2026
 
Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады портов, заявили аналитики

GMK Center: Украина перестала экспортировать чугун из-за блокады черноморских портов

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Украина прекратила экспорт чугуна из-за блокады черноморских портов, сообщает украинская аналитическая консалтинговая компания GMK Center.
"Металлургические предприятия Украины по итогам января–августа 2026 года сократили экспорт товарного чугуна на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 1,03 миллиона тонн. В августе из-за блокады портов экспорт чугуна не осуществлялся. В дальнейшем такая ситуация может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Как отмечается, выручка от экспорта чугуна за восемь месяцев составила 413 миллионов долларов, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года.
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