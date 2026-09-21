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Временный управляющий "Лемана Про" планирует сохранить структуру управления

Временный управляющий "Лемана Про" планирует сохранить структуру управления - 21.09.2026, ПРАЙМ

Временный управляющий "Лемана Про" планирует сохранить структуру управления

Временный управляющий "Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") - компания "Л.Е.В. Менеджмент" - заявил о том, что планирует сохранить действующую структуру... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:40+0300

2026-09-21T09:40+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Временный управляющий "Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") - компания "Л.Е.В. Менеджмент" - заявил о том, что планирует сохранить действующую структуру управления ритейлера. "Лемана Про" получила уведомление от временного управляющего – компании "Л.Е.В Менеджмент". Временный управляющий также намерен сохранить действующую систему управления в компании, отсутствуют какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента", - сообщила пресс-служба "Лемана Про". В сообщении указывается, что управляющий заинтересован в сохранении "Лемана Про" как единой торговой сети, а также бесперебойной работе магазинов и распределительных центров. "Лемана Про" продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников. Магазины, склады и другие объекты и сервисы также функционируют в штатном режиме. Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло", - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции бывшего "Леруа Мерлен" переданы во временное управление "Л.Е.В. менеджмент". Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO - в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Летом 2024 года компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия на "Лемана Про".

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бизнес, финансы, россия, оаэ, владимир путин, леруа мерлен, leroy merlin