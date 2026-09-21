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Временный управляющий "Лемана Про" планирует сохранить структуру управления
Временный управляющий "Лемана Про" планирует сохранить структуру управления - 21.09.2026, ПРАЙМ
Временный управляющий "Лемана Про" планирует сохранить структуру управления
Временный управляющий "Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") - компания "Л.Е.В. Менеджмент" - заявил о том, что планирует сохранить действующую структуру... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:40+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Временный управляющий "Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") - компания "Л.Е.В. Менеджмент" - заявил о том, что планирует сохранить действующую структуру управления ритейлера.
"Лемана Про" получила уведомление от временного управляющего – компании "Л.Е.В Менеджмент". Временный управляющий также намерен сохранить действующую систему управления в компании, отсутствуют какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента", - сообщила пресс-служба "Лемана Про".
В сообщении указывается, что управляющий заинтересован в сохранении "Лемана Про" как единой торговой сети, а также бесперебойной работе магазинов и распределительных центров.
"Лемана Про" продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников. Магазины, склады и другие объекты и сервисы также функционируют в штатном режиме. Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции бывшего "Леруа Мерлен" переданы во временное управление "Л.Е.В. менеджмент".
Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO - в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Летом 2024 года компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия на "Лемана Про".
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бизнес, финансы, россия, оаэ, владимир путин, леруа мерлен, leroy merlin
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, ОАЭ, Владимир Путин, Леруа Мерлен, Leroy Merlin
Временный управляющий "Лемана Про" планирует сохранить структуру управления
Временный управляющий "Лемана Про" планирует сохранить действующую структуру управления
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Временный управляющий "Лемана Про" (бывшая "Леруа Мерлен") - компания "Л.Е.В. Менеджмент" - заявил о том, что планирует сохранить действующую структуру управления ритейлера.
"Лемана Про" получила уведомление от временного управляющего – компании "Л.Е.В Менеджмент". Временный управляющий также намерен сохранить действующую систему управления в компании, отсутствуют какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента", - сообщила пресс-служба "Лемана Про".
В сообщении указывается, что управляющий заинтересован в сохранении "Лемана Про" как единой торговой сети, а также бесперебойной работе магазинов и распределительных центров.
"Лемана Про" продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников. Магазины, склады и другие объекты и сервисы также функционируют в штатном режиме. Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции бывшего "Леруа Мерлен" переданы во временное управление "Л.Е.В. менеджмент".
Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO - в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Летом 2024 года компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия на "Лемана Про".