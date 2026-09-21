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В Узбекистане рассказали о роли страны в маршруте Тихий океан — Европа

В Узбекистане рассказали о роли страны в маршруте Тихий океан — Европа - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане рассказали о роли страны в маршруте Тихий океан — Европа

Узбекистан намерен стать ключевым узлом кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы, для этого прорабатываются выходы на новые рынки через... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:30+0300

2026-09-21T16:30+0300

2026-09-21T16:34+0300

бизнес

россия

узбекистан

европа

каспийское море

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 21 сен – ПРАЙМ. Узбекистан намерен стать ключевым узлом кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы, для этого прорабатываются выходы на новые рынки через морские порты в Закавказье и Каспийском море, сообщает пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиеев ознакомился с презентацией о ходе реализации крупных проектов в транспортно-логистической сфере. В частности, рассмотрены вопросы развития международных транспортных коридоров и расширения возможностей выхода на мировые рынки через морские порты. "Одной из приоритетных задач в этом направлении является превращение Узбекистана в ключевой узел кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы, а также расширение возможностей выхода на международные рынки", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Мирзиееву представлена информация о проводимой работе по созданию логистической инфраструктуры с участием Узбекистана в портах Актау, Туркменбаши и Баку на Каспийском море, а также в портах Поти и Анаклия на Черном море. В частности, с властями Грузии подписано соглашение о создании логистического центра в порту Поти, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. "Изучаются возможности участия в развитии порта Анаклия, а также в строительстве Нахичеванской железной дороги, которая обеспечит выход к Самсунскому и Стамбульскому портам Турции", - отмечается в сообщении. Эти проекты позволят диверсифицировать маршруты поставок на внешние рынки текстильной, химической, сельскохозяйственной и горно-металлургической продукции, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

узбекистан

европа

каспийское море

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бизнес, россия, узбекистан, европа, каспийское море, шавкат мирзиеев