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В Узбекистане рассказали о роли страны в маршруте Тихий океан — Европа
В Узбекистане рассказали о роли страны в маршруте Тихий океан — Европа - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане рассказали о роли страны в маршруте Тихий океан — Европа
Узбекистан намерен стать ключевым узлом кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы, для этого прорабатываются выходы на новые рынки через... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:30+0300
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узбекистан
европа
каспийское море
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 21 сен – ПРАЙМ. Узбекистан намерен стать ключевым узлом кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы, для этого прорабатываются выходы на новые рынки через морские порты в Закавказье и Каспийском море, сообщает пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиеев ознакомился с презентацией о ходе реализации крупных проектов в транспортно-логистической сфере. В частности, рассмотрены вопросы развития международных транспортных коридоров и расширения возможностей выхода на мировые рынки через морские порты. "Одной из приоритетных задач в этом направлении является превращение Узбекистана в ключевой узел кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы, а также расширение возможностей выхода на международные рынки", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Мирзиееву представлена информация о проводимой работе по созданию логистической инфраструктуры с участием Узбекистана в портах Актау, Туркменбаши и Баку на Каспийском море, а также в портах Поти и Анаклия на Черном море. В частности, с властями Грузии подписано соглашение о создании логистического центра в порту Поти, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. "Изучаются возможности участия в развитии порта Анаклия, а также в строительстве Нахичеванской железной дороги, которая обеспечит выход к Самсунскому и Стамбульскому портам Турции", - отмечается в сообщении. Эти проекты позволят диверсифицировать маршруты поставок на внешние рынки текстильной, химической, сельскохозяйственной и горно-металлургической продукции, добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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бизнес, россия, узбекистан, европа, каспийское море, шавкат мирзиеев
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЕВРОПА, Каспийское море, Шавкат Мирзиеев
В Узбекистане рассказали о роли страны в маршруте Тихий океан — Европа
В Узбекистане заявили о намерении стать ключевым узлом маршрута от Тихого океана до Европы
ТАШКЕНТ, 21 сен – ПРАЙМ. Узбекистан намерен стать ключевым узлом кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы, для этого прорабатываются выходы на новые рынки через морские порты в Закавказье и Каспийском море, сообщает пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиеев ознакомился с презентацией о ходе реализации крупных проектов в транспортно-логистической сфере. В частности, рассмотрены вопросы развития международных транспортных коридоров и расширения возможностей выхода на мировые рынки через морские порты.
"Одной из приоритетных задач в этом направлении является превращение Узбекистана в ключевой узел кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы, а также расширение возможностей выхода на международные рынки", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Мирзиееву представлена информация о проводимой работе по созданию логистической инфраструктуры с участием Узбекистана в портах Актау, Туркменбаши и Баку на Каспийском море, а также в портах Поти и Анаклия на Черном море. В частности, с властями Грузии подписано соглашение о создании логистического центра в порту Поти, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.
"Изучаются возможности участия в развитии порта Анаклия, а также в строительстве Нахичеванской железной дороги, которая обеспечит выход к Самсунскому и Стамбульскому портам Турции", - отмечается в сообщении.
Эти проекты позволят диверсифицировать маршруты поставок на внешние рынки текстильной, химической, сельскохозяйственной и горно-металлургической продукции, добавили в пресс-службе Мирзиеева.