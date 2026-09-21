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В аэропортах Вашингтона внедряют технологии ИИ для управления полетами - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В аэропортах Вашингтона внедряют технологии ИИ для управления полетами
В аэропортах Вашингтона внедряют технологии ИИ для управления полетами - 21.09.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Вашингтона внедряют технологии ИИ для управления полетами
Управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о внедрении в работу диспетчерских служб технологий ИИ для управления полетами в аэропортах Вашингтона. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T22:33+0300
2026-09-21T22:33+0300
технологии
вашингтон
сша
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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о внедрении в работу диспетчерских служб технологий ИИ для управления полетами в аэропортах Вашингтона. "Министр транспорта США Шон Даффи и глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд сегодня представили систему стратегического управления воздушным пространством, маршрутами и траекториями (SMART)", - говорится в сообщении. Система объединяет на одной платформе данные из 200 источников, включая информацию о погоде, маршрутах самолетов, загруженности воздушного пространства и работе диспетчеров. Искусственный интеллект анализирует эти данные и показывает движение самолетов и участки, где могут возникнуть задержки из-за погоды или высокой загруженности, сообщили авиавласти. SMART якобы заранее способна планировать работу диспетчеров на недели вперед. При этом FAA отметили, что ИИ не заменяет авиадиспетчеров, и все его рекомендации проверяют сотрудники, которые самостоятельно решают, использовать их или нет.
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технологии, вашингтон, сша
Технологии, ВАШИНГТОН, США
22:33 21.09.2026
 
В аэропортах Вашингтона внедряют технологии ИИ для управления полетами

FAA сообщило о внедрении технологий ИИ для управления полетами в аэропортах Вашингтона

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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о внедрении в работу диспетчерских служб технологий ИИ для управления полетами в аэропортах Вашингтона.
"Министр транспорта США Шон Даффи и глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд сегодня представили систему стратегического управления воздушным пространством, маршрутами и траекториями (SMART)", - говорится в сообщении.
Система объединяет на одной платформе данные из 200 источников, включая информацию о погоде, маршрутах самолетов, загруженности воздушного пространства и работе диспетчеров. Искусственный интеллект анализирует эти данные и показывает движение самолетов и участки, где могут возникнуть задержки из-за погоды или высокой загруженности, сообщили авиавласти.
SMART якобы заранее способна планировать работу диспетчеров на недели вперед. При этом FAA отметили, что ИИ не заменяет авиадиспетчеров, и все его рекомендации проверяют сотрудники, которые самостоятельно решают, использовать их или нет.
 
ТехнологииВАШИНГТОНСША
 
 
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