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Авиасообщение в нескольких аэропортах Британии нарушено из-за техсбоя

Авиасообщение в нескольких аэропортах Британии нарушено из-за техсбоя - 21.09.2026, ПРАЙМ

Авиасообщение в нескольких аэропортах Британии нарушено из-за техсбоя

Перебои в авиасообщении между аэропортами наблюдаются в Великобритании, включая столичный Лондон-Сити, из-за "технической неполадки" в центре управления... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:40+0300

2026-09-21T13:40+0300

2026-09-21T13:43+0300

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ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Перебои в авиасообщении между аэропортами наблюдаются в Великобритании, включая столичный Лондон-Сити, из-за "технической неполадки" в центре управления воздушным движением, сообщила Национальная служба воздушного движения (NATS). "Мы выясняем причину технического сбоя в нашем центре в Престуике в Шотландии. Для обеспечения безопасности были введены меры регулирования воздушного движения, чтобы справиться с нагрузкой", - говорится в сообщении NATS. По данным сервиса FlightRadar24, как минимум пять британских аэропортов пострадали от технического сбоя. Это аэропорт Белфаста в Северной Ирландии, Глазго в Шотландии, Ньюкасла и Лидс-Брадфорда на севере Англии, а также столичный аэропорт Лондон-Сити. В начале сентября в результате технического сбоя на территории Великобритании были отменены не менее 2 тысяч рейсов, а проблемы затронули около 300 тысяч пассажиров.

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бизнес, великобритания, шотландия, северная ирландия