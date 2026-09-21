https://1prime.ru/20260921/velikobritanija-873511406.html
Авиасообщение в нескольких аэропортах Британии нарушено из-за техсбоя
Авиасообщение в нескольких аэропортах Британии нарушено из-за техсбоя - 21.09.2026, ПРАЙМ
Авиасообщение в нескольких аэропортах Британии нарушено из-за техсбоя
Перебои в авиасообщении между аэропортами наблюдаются в Великобритании, включая столичный Лондон-Сити, из-за "технической неполадки" в центре управления... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:40+0300
2026-09-21T13:40+0300
2026-09-21T13:43+0300
бизнес
великобритания
шотландия
северная ирландия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873511406.jpg?1789987436
ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Перебои в авиасообщении между аэропортами наблюдаются в Великобритании, включая столичный Лондон-Сити, из-за "технической неполадки" в центре управления воздушным движением, сообщила Национальная служба воздушного движения (NATS). "Мы выясняем причину технического сбоя в нашем центре в Престуике в Шотландии. Для обеспечения безопасности были введены меры регулирования воздушного движения, чтобы справиться с нагрузкой", - говорится в сообщении NATS. По данным сервиса FlightRadar24, как минимум пять британских аэропортов пострадали от технического сбоя. Это аэропорт Белфаста в Северной Ирландии, Глазго в Шотландии, Ньюкасла и Лидс-Брадфорда на севере Англии, а также столичный аэропорт Лондон-Сити. В начале сентября в результате технического сбоя на территории Великобритании были отменены не менее 2 тысяч рейсов, а проблемы затронули около 300 тысяч пассажиров.
великобритания
шотландия
северная ирландия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, великобритания, шотландия, северная ирландия
Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
Авиасообщение в нескольких аэропортах Британии нарушено из-за техсбоя
NATS: перебои в авиасообщении наблюдаются в Великобритании из-за технической неполадки
ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Перебои в авиасообщении между аэропортами наблюдаются в Великобритании, включая столичный Лондон-Сити, из-за "технической неполадки" в центре управления воздушным движением, сообщила Национальная служба воздушного движения (NATS).
"Мы выясняем причину технического сбоя в нашем центре в Престуике в Шотландии. Для обеспечения безопасности были введены меры регулирования воздушного движения, чтобы справиться с нагрузкой", - говорится в сообщении NATS.
По данным сервиса FlightRadar24, как минимум пять британских аэропортов пострадали от технического сбоя. Это аэропорт Белфаста в Северной Ирландии, Глазго в Шотландии, Ньюкасла и Лидс-Брадфорда на севере Англии, а также столичный аэропорт Лондон-Сити.
В начале сентября в результате технического сбоя на территории Великобритании были отменены не менее 2 тысяч рейсов, а проблемы затронули около 300 тысяч пассажиров.