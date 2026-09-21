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В Венеции рассмотрят увеличение туристического налога

В Венеции рассмотрят увеличение туристического налога - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Венеции рассмотрят увеличение туристического налога

Власти Венеции рассматривают возможность увеличения туристического сбора за въезд в исторический центр без ночевки в местных отелях до 30 евро для борьбы с... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:32+0300

2026-09-21T18:32+0300

2026-09-21T18:32+0300

бизнес

туризм

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Власти Венеции рассматривают возможность увеличения туристического сбора за въезд в исторический центр без ночевки в местных отелях до 30 евро для борьбы с наплывом туристов, заявил член муниципального совета, курирующий вопросы бюджета и налогообложения, Микеле Дзуин. "Запрос к правительству о введении более высокой платы за въезд связан не с желанием пополнить бюджет. Вопрос заключается в другом: мы понимаем, что нынешний сбор в 5-10 евро уже вполне доступен каждому. Существует риск, что эта сумма не будет выполнять сдерживающую функцию, которой эта мера должна обладать... Доходило даже до разговоров о 50 евро, но, возможно, речь пойдет о 30", - заявил он в интервью изданию Gazzettino. Дзуин при этом отметил, что окончательную сумму предстоит установить совместно с правительством и парламентом. Кроме того, он добавил, что муниципальные власти также рассмотрят вопрос об увеличении числа дней, когда въезд в исторический центр для туристов-однодневок будет платным. Ранее новый мэр Венеции Симоне Вентурини предложил повысить действующий сбор за въезд для однодневных туристов с нынешних 5-10 евро до 30-50 евро в отдельные дни, когда в городе ожидается особенно большой туристический поток. От сбора должны быть освобождены туристы, останавливающиеся в гостиницах Венеции, граждане младше 14 лет, жители города и региона Венето, а также ряд льготных категорий: правоохранители, инвалиды, студенты, сотрудники местных предприятий и имеющие родню в Венеции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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