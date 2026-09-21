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Президент Южной Кореи посетит США и Мексику

Президент Южной Кореи посетит США и Мексику - 21.09.2026, ПРАЙМ

Президент Южной Кореи посетит США и Мексику

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен с 21 по 27 сентября посетит США, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и совершит государственный... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T07:29+0300

2026-09-21T07:29+0300

2026-09-21T07:29+0300

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен с 21 по 27 сентября посетит США, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и совершит государственный визит в Мексику, сообщил глава управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Рак. Ли Чжэ Мен 22 сентября выступит с основной речью на Генассамблее ООН. Президент намерен представить предложения по реформированию ООН и вкладу Южной Кореи в решение глобальных проблем, а также изложить видение мирного сосуществования на Корейском полуострове. "Мы предложим на площадке Генеральной Ассамблеи ООН план, отражающий направление мирного сосуществования на Корейском полуострове, и тем самым создадим международный импульс для обеспечения мира на Корейском полуострове", — заявил Ви Сон Рак. В Нью-Йорке Ли Чжэ Мен также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудит с ним содействие организации обеспечению мира на Корейском полуострове. Кроме того, запланированы отдельные контакты в различных форматах с лидерами ряда государств, в том числе США и Австралии. Кроме этого, 24 сентября южнокорейский президент примет участие в инвестиционном саммите с представителями экономических и финансовых кругов Южной Кореи и США, где представит политику Сеула в области искусственного интеллекта и реформирования рынка капитала. После завершения программы в Нью-Йорке Ли Чжэ Мен по приглашению президента Мексики Клаудии Шейнбаум направится с государственным визитом в Мехико. Это станет первым государственным визитом президента Южной Кореи в Мексику за 16 лет. Предполагается, что лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах, в ходе которых будут затронуты такие вопросы, как торговля и инвестиции, сотрудничество в сфере цепочек поставок, энергетики и критически важных минералов, а также взаимодействие в области искусственного интеллекта, цифровых технологий, авиационно-космической и оборонной промышленности.

южная корея

сша

нью-йорк

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, южная корея, сша, нью-йорк, антониу гутерреш, клаудия шейнбаум, оон