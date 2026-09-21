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Президент Южной Кореи посетит США и Мексику - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Президент Южной Кореи посетит США и Мексику
Президент Южной Кореи посетит США и Мексику - 21.09.2026, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи посетит США и Мексику
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен с 21 по 27 сентября посетит США, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и совершит государственный... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T07:29+0300
2026-09-21T07:29+0300
мировая экономика
южная корея
сша
нью-йорк
антониу гутерреш
клаудия шейнбаум
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен с 21 по 27 сентября посетит США, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и совершит государственный визит в Мексику, сообщил глава управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Рак. Ли Чжэ Мен 22 сентября выступит с основной речью на Генассамблее ООН. Президент намерен представить предложения по реформированию ООН и вкладу Южной Кореи в решение глобальных проблем, а также изложить видение мирного сосуществования на Корейском полуострове. "Мы предложим на площадке Генеральной Ассамблеи ООН план, отражающий направление мирного сосуществования на Корейском полуострове, и тем самым создадим международный импульс для обеспечения мира на Корейском полуострове", — заявил Ви Сон Рак. В Нью-Йорке Ли Чжэ Мен также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудит с ним содействие организации обеспечению мира на Корейском полуострове. Кроме того, запланированы отдельные контакты в различных форматах с лидерами ряда государств, в том числе США и Австралии. Кроме этого, 24 сентября южнокорейский президент примет участие в инвестиционном саммите с представителями экономических и финансовых кругов Южной Кореи и США, где представит политику Сеула в области искусственного интеллекта и реформирования рынка капитала. После завершения программы в Нью-Йорке Ли Чжэ Мен по приглашению президента Мексики Клаудии Шейнбаум направится с государственным визитом в Мехико. Это станет первым государственным визитом президента Южной Кореи в Мексику за 16 лет. Предполагается, что лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах, в ходе которых будут затронуты такие вопросы, как торговля и инвестиции, сотрудничество в сфере цепочек поставок, энергетики и критически важных минералов, а также взаимодействие в области искусственного интеллекта, цифровых технологий, авиационно-космической и оборонной промышленности.
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мировая экономика, южная корея, сша, нью-йорк, антониу гутерреш, клаудия шейнбаум, оон
Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, Нью-Йорк, Антониу Гутерреш, Клаудия Шейнбаум, ООН
07:29 21.09.2026
 
Президент Южной Кореи посетит США и Мексику

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен 21-27 сентября посетит США и посетит Мексику

© flickr.comФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© flickr.com
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен с 21 по 27 сентября посетит США, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и совершит государственный визит в Мексику, сообщил глава управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Рак.
Ли Чжэ Мен 22 сентября выступит с основной речью на Генассамблее ООН. Президент намерен представить предложения по реформированию ООН и вкладу Южной Кореи в решение глобальных проблем, а также изложить видение мирного сосуществования на Корейском полуострове.
"Мы предложим на площадке Генеральной Ассамблеи ООН план, отражающий направление мирного сосуществования на Корейском полуострове, и тем самым создадим международный импульс для обеспечения мира на Корейском полуострове", — заявил Ви Сон Рак.
В Нью-Йорке Ли Чжэ Мен также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудит с ним содействие организации обеспечению мира на Корейском полуострове. Кроме того, запланированы отдельные контакты в различных форматах с лидерами ряда государств, в том числе США и Австралии.
Кроме этого, 24 сентября южнокорейский президент примет участие в инвестиционном саммите с представителями экономических и финансовых кругов Южной Кореи и США, где представит политику Сеула в области искусственного интеллекта и реформирования рынка капитала.
После завершения программы в Нью-Йорке Ли Чжэ Мен по приглашению президента Мексики Клаудии Шейнбаум направится с государственным визитом в Мехико. Это станет первым государственным визитом президента Южной Кореи в Мексику за 16 лет.
Предполагается, что лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах, в ходе которых будут затронуты такие вопросы, как торговля и инвестиции, сотрудничество в сфере цепочек поставок, энергетики и критически важных минералов, а также взаимодействие в области искусственного интеллекта, цифровых технологий, авиационно-космической и оборонной промышленности.
 
Мировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСШАНью-ЙоркАнтониу ГутеррешКлаудия ШейнбаумООН
 
 
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