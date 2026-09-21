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ЕР набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
ЕР набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЕР набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
Партия "Единая Россия" набирает 57,87% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,79%, ЛДПР - 8,80%, партия "Новые люди" - 7,86%, партия... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T01:26+0300
2026-09-21T01:26+0300
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общество
финансы
владимир путин
госдума
цик
единая россия
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,87% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,79%, ЛДПР - 8,80%, партия "Новые люди" - 7,86%, партия "Справедливая Россия" - 5,11% после обработки 50,03% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,16%, партия "Зеленые" - 1,03%, партия "Коммунисты России" - 0,89%, партия "Родина" - 0,68%, Партия прямой демократии - 0,32%. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , финансы, владимир путин, госдума, цик, единая россия
Общество , Финансы, Владимир Путин, Госдума, ЦИК, Единая Россия
ЕР набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
"Единая Россия" набирает 57,87% голосов на выборах в Госдуму по списку
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,87% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,79%, ЛДПР - 8,80%, партия "Новые люди" - 7,86%, партия "Справедливая Россия" - 5,11% после обработки 50,03% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,16%, партия "Зеленые" - 1,03%, партия "Коммунисты России" - 0,89%, партия "Родина" - 0,68%, Партия прямой демократии - 0,32%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.