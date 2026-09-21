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"Единая Россия" набирает 57,88% после обработки 58,42% протоколов

"Единая Россия" набирает 57,88% после обработки 58,42% протоколов - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" набирает 57,88% после обработки 58,42% протоколов

Партия "Единая Россия" набирает 57,88% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,67%, партия "Новые люди" - 7,84%, партия... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T02:25+0300

2026-09-21T02:25+0300

2026-09-21T02:25+0300

финансы

общество

владимир путин

госдума

цик

единая россия

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,88% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,67%, партия "Новые люди" - 7,84%, партия "Справедливая Россия" - 5,10% после обработки 58,42% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,21%, партия "Зеленые" - 1,09%, партия "Коммунисты России" - 0,90%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,32%. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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финансы, общество , владимир путин, госдума, цик, единая россия