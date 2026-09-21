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"Единая Россия" набирала 57,76% голосов после обработки 82,19% протоколов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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"Единая Россия" набирала 57,76% голосов после обработки 82,19% протоколов
"Единая Россия" набирала 57,76% голосов после обработки 82,19% протоколов - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" набирала 57,76% голосов после обработки 82,19% протоколов
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,89%, ЛДПР - 8,77%, партия "Новые... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T06:07+0300
2026-09-21T06:07+0300
финансы
владимир путин
единая россия
госдума
цик
россия
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,89%, ЛДПР - 8,77%, партия "Новые люди" - 7,97%, партия "Справедливая Россия" - 4,99% после обработки 82,19% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,12%, партия "Зеленые" - 1,12%, партия "Коммунисты России" - 0,87%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,34%. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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финансы, владимир путин, единая россия, госдума, цик, россия
Финансы, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума, ЦИК, РОССИЯ
06:07 21.09.2026
 
"Единая Россия" набирала 57,76% голосов после обработки 82,19% протоколов

"Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку,

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГолосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыв
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыв - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Артем Кулекин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,89%, ЛДПР - 8,77%, партия "Новые люди" - 7,97%, партия "Справедливая Россия" - 4,99% после обработки 82,19% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,12%, партия "Зеленые" - 1,12%, партия "Коммунисты России" - 0,87%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,34%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ФинансыВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдумаЦИКРОССИЯ
 
 
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