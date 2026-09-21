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"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Оренбургской области - 21.09.2026, ПРАЙМ
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"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Оренбургской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Оренбургской области - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Оренбургской области
"Единая Россия" с 62,75% голосов побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Оренбургской области после обработки 100% протоколов, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T06:18+0300
2026-09-21T06:18+0300
россия
общество
оренбургская область
владимир путин
единая россия
цик
кпрф
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" с 62,75% голосов побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Оренбургской области после обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло ЦИК. По сведениям с табло ЦИК, "Единая Россия" набрала 62,75% голосов. Далее идет КПРФ с 13,48% и ЛДПР – 6,23% голосов. Партия "Новые люди" набрала 5,98%, "Справедливая Россия" - 5,05%, Партия пенсионеров – 2,94%, Коммунисты России – 1,97% голосов. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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РОССИЯ, Общество , Оренбургская область, Владимир Путин, Единая Россия, ЦИК, КПРФ
06:18 21.09.2026
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Оренбургской области

ЕР набрала 62,75% голосов на выборах в Оренбургской области

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" с 62,75% голосов побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Оренбургской области после обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло ЦИК.
По сведениям с табло ЦИК, "Единая Россия" набрала 62,75% голосов. Далее идет КПРФ с 13,48% и ЛДПР – 6,23% голосов.
Партия "Новые люди" набрала 5,98%, "Справедливая Россия" - 5,05%, Партия пенсионеров – 2,94%, Коммунисты России – 1,97% голосов.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоОренбургская областьВладимир ПутинЕдиная РоссияЦИККПРФ
 
 
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