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"Единая Россия" набрала 57,85% голосов после обработки 83,52% протоколов

"Единая Россия" набрала 57,85% голосов после обработки 83,52% протоколов - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" набрала 57,85% голосов после обработки 83,52% протоколов

Партия "Единая Россия" набирает 57,85% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,83%, ЛДПР - 8,77%, партия "Новые люди" - 7,96%, партия... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T06:50+0300

2026-09-21T06:50+0300

2026-09-21T06:50+0300

финансы

общество

владимир путин

госдума

цик

единая россия

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,85% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,83%, ЛДПР - 8,77%, партия "Новые люди" - 7,96%, партия "Справедливая Россия" - 4,99% после обработки 83,52% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,12%, партия "Зеленые" - 1,13%, партия "Коммунисты России" - 0,87%, партия "Родина" - 0,73%, Партия прямой демократии - 0,34%. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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финансы, общество , владимир путин, госдума, цик, единая россия