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В двух округах Владимирской области побеждают кандидаты "Единой России" - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В двух округах Владимирской области побеждают кандидаты "Единой России"
В двух округах Владимирской области побеждают кандидаты "Единой России" - 21.09.2026, ПРАЙМ
В двух округах Владимирской области побеждают кандидаты "Единой России"
Кандидаты "Единой России" Григорий Аникеев и Игорь Игошин побеждают в двух округах Владимирской области после обработки 100% протоколов, сообщила пресс-службы... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T06:51+0300
2026-09-21T06:51+0300
общество
россия
владимир путин
кпрф
единая россия
госдума
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ТУЛА, 21 сен - ПРАЙМ. Кандидаты "Единой России" Григорий Аникеев и Игорь Игошин побеждают в двух округах Владимирской области после обработки 100% протоколов, сообщила пресс-службы региональной избирательной комиссии. "Предварительные результаты выборов… 83-й округ (обработано 100% протоколов): Игошин Игорь Николаевич - 62,97%… 84-й округ (обработано 100% протоколов): Аникеев Григорий Викторович - 56,91%", - говорится в сообщении избиркома на платформе "Макс". Уточняется, что во Владимирском 83-м округе кандидат от КПРФ Вадим Серебров набрал 13,87% голосов, на третьем месте - Сергей Корнилов, набравший 8,92% голосов. В Суздальском 84-м округе на втором месте - Иван Ростовцов от КПРФ, набравший 15,07% голосов, далее идет Алексей Фирсов от "Яблока", набравший 6,85% голосов. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент РФ Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, владимир путин, кпрф, единая россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, КПРФ, Единая Россия, Госдума
06:51 21.09.2026
 
В двух округах Владимирской области побеждают кандидаты "Единой России"

Кандидаты "Единой России" Аникеев и Игошин победили в двух округах Владимирской области

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ТУЛА, 21 сен - ПРАЙМ. Кандидаты "Единой России" Григорий Аникеев и Игорь Игошин побеждают в двух округах Владимирской области после обработки 100% протоколов, сообщила пресс-службы региональной избирательной комиссии.
"Предварительные результаты выборов… 83-й округ (обработано 100% протоколов): Игошин Игорь Николаевич - 62,97%… 84-й округ (обработано 100% протоколов): Аникеев Григорий Викторович - 56,91%", - говорится в сообщении избиркома на платформе "Макс".
Уточняется, что во Владимирском 83-м округе кандидат от КПРФ Вадим Серебров набрал 13,87% голосов, на третьем месте - Сергей Корнилов, набравший 8,92% голосов. В Суздальском 84-м округе на втором месте - Иван Ростовцов от КПРФ, набравший 15,07% голосов, далее идет Алексей Фирсов от "Яблока", набравший 6,85% голосов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент РФ Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинКПРФЕдиная РоссияГосдума
 
 
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