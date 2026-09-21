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Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 61,99% протоколов

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 61,99% протоколов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 61,99% протоколов

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,80% голосов после обработки 61,99% протоколов, следует из данных | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T06:53+0300

2026-09-21T06:53+0300

2026-09-21T06:53+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,80% голосов после обработки 61,99% протоколов, следует из данных ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, Кадыров набирает 99,80% голосов, следом за ним идет Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия") с 0,08%. На третьей строчке - Халид Накаев (КПРФ) с 0,07%. Кадыров является главой Чечни с апреля 2011 года. Он выдвинут кандидатом на выборы главы республики от "Единой России".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , банки, чечня, рамзан кадыров, единая россия, цик, кпрф