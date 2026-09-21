https://1prime.ru/20260921/vybory-873493287.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу

"Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу с 53,64% после обработки 25,26% протоколов, следует из данных ЦИК. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T06:54+0300

2026-09-21T06:54+0300

2026-09-21T06:54+0300

общество

россия

владимир путин

единая россия

цик

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873493287.jpg?1789962845

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу с 53,64% после обработки 25,26% протоколов, следует из данных ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, "Единая Россия" набирает 53,64% голосов, КПРФ - 12,65%, партия "Новые люди" - 11,31%, ЛДПР - 9,87%, "Справедливая Россия" - 4,85%, Партия пенсионеров - 2,72%, "Зеленые"- 2,38% и партия "Коммунисты России" - 1,66%. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили три дня с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин, единая россия, цик, кпрф