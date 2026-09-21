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ЕР побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области

ЕР побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области - 21.09.2026, ПРАЙМ

ЕР побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области, набирая 44,72% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T07:18+0300

2026-09-21T07:18+0300

2026-09-21T07:18+0300

общество

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области, набирая 44,72% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК. Как следует из данных на сайте ЦИК, ЕР набирает 44,72%, следом идет КПРФ с 19,03%. На третьем месте — "Новые люди" с 9,80%, на четвертом — ЛДПР с 9,64%. "Справедливая Россия" набирает 4,70%, Партия пенсионеров — 4,10%, "Коммунисты России" — 4,08%. В Омской области одновременно проходили выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. Избиратели получали по четыре бюллетеня: по два на каждую кампанию (партийные списки и одномандатные округа). В регионе работали 1662 участка, безопасность обеспечивали сотрудники полиции и дружинники. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

омская область

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общество , россия, омская область, владимир путин, единая россия, цик, госдума