Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕР побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/vybory-873493563.html
ЕР побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области
ЕР побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЕР побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области, набирая 44,72% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T07:18+0300
2026-09-21T07:18+0300
общество
россия
омская область
владимир путин
единая россия
цик
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873493563.jpg?1789964335
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области, набирая 44,72% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК. Как следует из данных на сайте ЦИК, ЕР набирает 44,72%, следом идет КПРФ с 19,03%. На третьем месте — "Новые люди" с 9,80%, на четвертом — ЛДПР с 9,64%. "Справедливая Россия" набирает 4,70%, Партия пенсионеров — 4,10%, "Коммунисты России" — 4,08%. В Омской области одновременно проходили выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. Избиратели получали по четыре бюллетеня: по два на каждую кампанию (партийные списки и одномандатные округа). В регионе работали 1662 участка, безопасность обеспечивали сотрудники полиции и дружинники. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
омская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, омская область, владимир путин, единая россия, цик, госдума
Общество , РОССИЯ, Омская область, Владимир Путин, Единая Россия, ЦИК, Госдума
07:18 21.09.2026
 
ЕР побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области с 44,72% голосов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области, набирая 44,72% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК.
Как следует из данных на сайте ЦИК, ЕР набирает 44,72%, следом идет КПРФ с 19,03%. На третьем месте — "Новые люди" с 9,80%, на четвертом — ЛДПР с 9,64%. "Справедливая Россия" набирает 4,70%, Партия пенсионеров — 4,10%, "Коммунисты России" — 4,08%.
В Омской области одновременно проходили выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. Избиратели получали по четыре бюллетеня: по два на каждую кампанию (партийные списки и одномандатные округа). В регионе работали 1662 участка, безопасность обеспечивали сотрудники полиции и дружинники.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯОмская областьВладимир ПутинЕдиная РоссияЦИКГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала