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Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму - 21.09.2026, ПРАЙМ

Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва, сообщает... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T07:19+0300

2026-09-21T07:19+0300

2026-09-21T07:19+0300

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АЛМА-АТА, 21 сен - ПРАЙМ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. "Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва", - говорится в сообщении президентской пресс-службы. В поздравительной телеграмме глава Казахстана отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства. "Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы", - говорится в поздравлении. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, госдума