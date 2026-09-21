https://1prime.ru/20260921/vybory-873493671.html
Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму - 21.09.2026, ПРАЙМ
Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва, сообщает... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T07:19+0300
2026-09-21T07:19+0300
2026-09-21T07:19+0300
россия
общество
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/79/835717950_0:89:2189:1320_1920x0_80_0_0_8f6f88f606041e0d173e4d3126f462ec.jpg
АЛМА-АТА, 21 сен - ПРАЙМ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. "Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва", - говорится в сообщении президентской пресс-службы. В поздравительной телеграмме глава Казахстана отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства. "Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы", - говорится в поздравлении. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/79/835717950_154:0:2033:1409_1920x0_80_0_0_c981365480f56872807215b7caf6f0c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, госдума
РОССИЯ, Общество , КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Госдума
Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
АЛМА-АТА, 21 сен - ПРАЙМ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.
В поздравительной телеграмме глава Казахстана отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства.
"Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы", - говорится в поздравлении.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.