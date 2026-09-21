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Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах

Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах - 21.09.2026, ПРАЙМ

Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах

Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,92% голосов после обработки 98,20%... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T08:52+0300

2026-09-21T08:52+0300

2026-09-21T08:52+0300

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,92% голосов после обработки 98,20% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, Мельниченко набирает 70,92% голосов, за ним идет Олег Шаляпин (КПРФ) с 13,03%. На третьей строчке — Павел Куликов (ЛДПР) с 6,74%. Михаил Лисин ("Справедливая Россия") набирает 5,20%, Виктор Ерошенко (Партия пенсионеров) — 3,03%. Мельниченко возглавляет область с сентября 2021 года. Он победил на прошлых выборах с результатом 72,38%.

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