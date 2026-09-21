https://1prime.ru/20260921/vybory-873494488.html
Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах
Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах - 21.09.2026, ПРАЙМ
Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах
Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,92% голосов после обработки 98,20%... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T08:52+0300
2026-09-21T08:52+0300
2026-09-21T08:52+0300
общество
россия
цик
единая россия
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873494488.jpg?1789969924
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,92% голосов после обработки 98,20% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, Мельниченко набирает 70,92% голосов, за ним идет Олег Шаляпин (КПРФ) с 13,03%. На третьей строчке — Павел Куликов (ЛДПР) с 6,74%. Михаил Лисин ("Справедливая Россия") набирает 5,20%, Виктор Ерошенко (Партия пенсионеров) — 3,03%. Мельниченко возглавляет область с сентября 2021 года. Он победил на прошлых выборах с результатом 72,38%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, цик, единая россия, кпрф
Общество , РОССИЯ, ЦИК, Единая Россия, КПРФ
Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах
Мельниченко лидирует на выборах губернатора Пензенской области с 70,92% голосов