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Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах
Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах - 21.09.2026, ПРАЙМ
Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах
Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,92% голосов после обработки 98,20%... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T08:52+0300
2026-09-21T08:52+0300
общество
россия
цик
единая россия
кпрф
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,92% голосов после обработки 98,20% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, Мельниченко набирает 70,92% голосов, за ним идет Олег Шаляпин (КПРФ) с 13,03%. На третьей строчке — Павел Куликов (ЛДПР) с 6,74%. Михаил Лисин ("Справедливая Россия") набирает 5,20%, Виктор Ерошенко (Партия пенсионеров) — 3,03%. Мельниченко возглавляет область с сентября 2021 года. Он победил на прошлых выборах с результатом 72,38%.
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общество , россия, цик, единая россия, кпрф
Общество , РОССИЯ, ЦИК, Единая Россия, КПРФ
08:52 21.09.2026
 
Губернатор Пензенской области Мельниченко лидирует на выборах

Мельниченко лидирует на выборах губернатора Пензенской области с 70,92% голосов

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,92% голосов после обработки 98,20% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК.
Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, Мельниченко набирает 70,92% голосов, за ним идет Олег Шаляпин (КПРФ) с 13,03%. На третьей строчке — Павел Куликов (ЛДПР) с 6,74%. Михаил Лисин ("Справедливая Россия") набирает 5,20%, Виктор Ерошенко (Партия пенсионеров) — 3,03%.
Мельниченко возглавляет область с сентября 2021 года. Он победил на прошлых выборах с результатом 72,38%.
 
ОбществоРОССИЯЦИКЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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