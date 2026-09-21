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"Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу с 55,64%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу с 55,64% - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу с 55,64%

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу с 55,64% после обработки 54,8% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T08:52+0300

2026-09-21T08:52+0300

2026-09-21T08:52+0300

общество

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цик

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Московскую областную думу с 55,64% после обработки 54,8% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Согласно данным на сайте ЦИК, "Единая Россия" набирает 55,64% голосов, КПРФ - 13,42%, партия "Новые люди" - 9,92%, ЛДПР - 9,21%, "Справедливая Россия" - 4,73%. Кроме того, Партия пенсионеров набирает 2,39% голосов, "Зеленые" - 2,01%, "Коммунисты России" - 1,56%, следует из данных ЦИК. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, владимир путин, цик, единая россия, кпрф