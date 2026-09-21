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Володин лидирует по одномандатному округу в Саратовской области

Володин лидирует по одномандатному округу в Саратовской области - 21.09.2026, ПРАЙМ

Володин лидирует по одномандатному округу в Саратовской области

Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин лидирует по одномандатному округу №164 в Саратовской области с 83,40% голосов после обработки более 90%... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:23+0300

2026-09-21T09:23+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин лидирует по одномандатному округу №164 в Саратовской области с 83,40% голосов после обработки более 90% протоколов, следует из данных ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, кандидат от партии КПРФ Денис Буланов набирает 9,88% голосов, кандидат от ЛДПР Никита Григорьевский - 2,94% голосов. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, цик, кпрф