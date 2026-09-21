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"Единая Россия" улучшила результат по сравнению с выборами 2003–2021 годов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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"Единая Россия" улучшила результат по сравнению с выборами 2003–2021 годов
"Единая Россия" улучшила результат по сравнению с выборами 2003–2021 годов - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" улучшила результат по сравнению с выборами 2003–2021 годов
"Единая Россия" улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов, согласно данным после обработки 94,21%... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:22+0300
2026-09-21T10:22+0300
финансы
общество
единая россия
цик
госдума
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов, согласно данным после обработки 94,21% протоколов, за партию проголосовали 35 635 337 избирателей, передает корреспондент РИА Новости. На выборах в Государственную думу в 2021 году за "Единую Россию" проголосовали 28 064 258 избирателей (49,8%). В 2016 году партия получила 54,2% голосов по федеральному округу, за ЕР тогда отдали голоса 28 527 828 избирателей. На выборах 2011 года партия набрала 49,3% - 32 379 135 голосов. В 2007 году за "Единую Россию" проголосовали 44 714 241 человек (64,3%), а на выборах 2003 года партия получила 22 776 294 голоса (37,57%). Согласно обновленным данным ЦИК, после после обработки 94,21% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 57,82% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,96%, "Новые люди" - 7,97%, партия "Справедливая Россия" - 4,96%. Партия пенсионеров набирает 2,01%, "Зеленые" - 1,15%, партия "Коммунисты России" - 0,85%, "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,35%.
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финансы, общество , единая россия, цик, госдума
Финансы, Общество , Единая Россия, ЦИК, Госдума
10:22 21.09.2026
 
"Единая Россия" улучшила результат по сравнению с выборами 2003–2021 годов

ЕР улучшила показатели поддержки в сравнении с выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Москве на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва.
Голосование на избирательном участке в Москве на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов, согласно данным после обработки 94,21% протоколов, за партию проголосовали 35 635 337 избирателей, передает корреспондент РИА Новости.
На выборах в Государственную думу в 2021 году за "Единую Россию" проголосовали 28 064 258 избирателей (49,8%). В 2016 году партия получила 54,2% голосов по федеральному округу, за ЕР тогда отдали голоса 28 527 828 избирателей. На выборах 2011 года партия набрала 49,3% - 32 379 135 голосов. В 2007 году за "Единую Россию" проголосовали 44 714 241 человек (64,3%), а на выборах 2003 года партия получила 22 776 294 голоса (37,57%).
Согласно обновленным данным ЦИК, после после обработки 94,21% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 57,82% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,96%, "Новые люди" - 7,97%, партия "Справедливая Россия" - 4,96%. Партия пенсионеров набирает 2,01%, "Зеленые" - 1,15%, партия "Коммунисты России" - 0,85%, "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,35%.
 
ФинансыОбществоЕдиная РоссияЦИКГосдума
 
 
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