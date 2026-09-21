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На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"
На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия" - 21.09.2026, ПРАЙМ
На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"
На выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Женеве вперед вышла партия "Единая Россия", сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Игорь Попов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:22+0300
2026-09-21T10:22+0300
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ЖЕНЕВА, 21 сен - ПРАЙМ. На выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Женеве вперед вышла партия "Единая Россия", сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Игорь Попов. "У нас победила "Единая Россия", за нее 233 голоса. На втором месте - партия "Новые люди ", 177 голосов. Всего проголосовали 626 человек", - сообщил дипломат. Согласно обновленным данным ЦИК, после после обработки 94,21% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 57,82% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,96%, "Новые люди" - 7,97%, партия "Справедливая Россия" - 4,96%. Партия пенсионеров набирает 2,01%, "Зеленые" - 1,15%, партия "Коммунисты России" - 0,85%, "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,35%.
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РОССИЯ, Общество , ЖЕНЕВА, Единая Россия, ЦИК, Госдума
На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"
Генконсул Попов: на выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"