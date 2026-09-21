Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия" - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/vybory-873499386.html
На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"
На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия" - 21.09.2026, ПРАЙМ
На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"
На выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Женеве вперед вышла партия "Единая Россия", сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Игорь Попов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:22+0300
2026-09-21T10:22+0300
россия
общество
женева
единая россия
цик
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873499386.jpg?1789975364
ЖЕНЕВА, 21 сен - ПРАЙМ. На выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Женеве вперед вышла партия "Единая Россия", сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Игорь Попов. "У нас победила "Единая Россия", за нее 233 голоса. На втором месте - партия "Новые люди ", 177 голосов. Всего проголосовали 626 человек", - сообщил дипломат. Согласно обновленным данным ЦИК, после после обработки 94,21% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 57,82% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,96%, "Новые люди" - 7,97%, партия "Справедливая Россия" - 4,96%. Партия пенсионеров набирает 2,01%, "Зеленые" - 1,15%, партия "Коммунисты России" - 0,85%, "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,35%.
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , женева, единая россия, цик, госдума
РОССИЯ, Общество , ЖЕНЕВА, Единая Россия, ЦИК, Госдума
10:22 21.09.2026
 
На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"

Генконсул Попов: на выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 21 сен - ПРАЙМ. На выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Женеве вперед вышла партия "Единая Россия", сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Игорь Попов.
"У нас победила "Единая Россия", за нее 233 голоса. На втором месте - партия "Новые люди ", 177 голосов. Всего проголосовали 626 человек", - сообщил дипломат.
Согласно обновленным данным ЦИК, после после обработки 94,21% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 57,82% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,96%, "Новые люди" - 7,97%, партия "Справедливая Россия" - 4,96%. Партия пенсионеров набирает 2,01%, "Зеленые" - 1,15%, партия "Коммунисты России" - 0,85%, "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,35%.
 
РОССИЯОбществоЖЕНЕВАЕдиная РоссияЦИКГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала