https://1prime.ru/20260921/vybory-873499386.html

На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"

На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия" - 21.09.2026, ПРАЙМ

На выборах в Госдуму в Женеве победила "Единая Россия"

На выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Женеве вперед вышла партия "Единая Россия", сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Игорь Попов. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:22+0300

2026-09-21T10:22+0300

2026-09-21T10:22+0300

россия

общество

женева

единая россия

цик

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873499386.jpg?1789975364

ЖЕНЕВА, 21 сен - ПРАЙМ. На выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Женеве вперед вышла партия "Единая Россия", сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Игорь Попов. "У нас победила "Единая Россия", за нее 233 голоса. На втором месте - партия "Новые люди ", 177 голосов. Всего проголосовали 626 человек", - сообщил дипломат. Согласно обновленным данным ЦИК, после после обработки 94,21% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 57,82% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,96%, "Новые люди" - 7,97%, партия "Справедливая Россия" - 4,96%. Партия пенсионеров набирает 2,01%, "Зеленые" - 1,15%, партия "Коммунисты России" - 0,85%, "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,35%.

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , женева, единая россия, цик, госдума