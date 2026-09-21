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ЕР по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам
ЕР по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЕР по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам
"Единая Россия" по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам, в 2021 году у партии было 88%, сообщил секретарь Генсовета "Единой... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:10+0300
2026-09-21T11:10+0300
2026-09-21T11:10+0300
общество
россия
владимир путин
единая россия
госдума
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам, в 2021 году у партии было 88%, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "То, что касается одномандатных кругов, мы взяли 92%, по сравнению с 2021 годом у нас было 88%", - сказал Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов избирательной кампании ЕР. Как следует из презентации, которую Якушев показал в ходе пресс-конференции, партия по партийному списку получит 147 мандатов из 225 замещаемых, что составляет 65%. В 2021 году у партии было 56%. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Глава государства Владимир Путин называл прошедшие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, владимир путин, единая россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума
ЕР по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам
"Единая Россия" по итогам выборов получит 92% мандатов по одномандатным округам