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ЕР по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам

ЕР по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам - 21.09.2026, ПРАЙМ

ЕР по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам

"Единая Россия" по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам, в 2021 году у партии было 88%, сообщил секретарь Генсовета "Единой... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:10+0300

2026-09-21T11:10+0300

2026-09-21T11:10+0300

общество

россия

владимир путин

единая россия

госдума

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" по предварительным итогам получит 92% мандатов по одномандатным округам, в 2021 году у партии было 88%, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "То, что касается одномандатных кругов, мы взяли 92%, по сравнению с 2021 годом у нас было 88%", - сказал Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов избирательной кампании ЕР. Как следует из презентации, которую Якушев показал в ходе пресс-конференции, партия по партийному списку получит 147 мандатов из 225 замещаемых, что составляет 65%. В 2021 году у партии было 56%. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Глава государства Владимир Путин называл прошедшие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, владимир путин, единая россия, госдума