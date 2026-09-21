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Володин набрал 83,87% голосов после обработки 80,37% протоколов
Володин набрал 83,87% голосов после обработки 80,37% протоколов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Володин набрал 83,87% голосов после обработки 80,37% протоколов
Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин лидирует по одномандатному округу №164 в Саратовской области с 83,87% голосов после обработки 80,37%... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T07:51+0300
2026-09-21T07:51+0300
2026-09-21T07:51+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин лидирует по одномандатному округу №164 в Саратовской области с 83,87% голосов после обработки 80,37% протоколов, следует из данных ЦИК. Согласно данным, приведенным на сайте ЦИК, кандидат от партии КПРФ Денис Буланов набирает 9,46% голосов, кандидат от ЛДПР Никита Григорьевский - 2,89% голосов. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Володин набрал 83,87% голосов после обработки 80,37% протоколов
Володин лидирует по одномандатному округу в Саратовской области с 83,87% голосов