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Paramount урегулировала иск 12 штатов, приблизив сделку с Warner Bros

Paramount урегулировала иск 12 штатов, приблизив сделку с Warner Bros - 21.09.2026, ПРАЙМ

Paramount урегулировала иск 12 штатов, приблизив сделку с Warner Bros

Paramount Skydance урегулировала соглашение с Калифорнией и еще 11 штатами, которые подали в суд, чтобы заблокировать приобретение Warner Bros Discovery... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T21:04+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Paramount Skydance урегулировала соглашение с Калифорнией и еще 11 штатами, которые подали в суд, чтобы заблокировать приобретение Warner Bros Discovery стоимостью 110 миллиардов долларов. Об этом в понедельник сообщил источник, передает Reuters. Это устранило одно из последних серьезных препятствий на пути к сделке, которая изменит Голливуд.Соглашение предусматривает создание независимых редакционных коллегий для CNN и CBS, а также штраф в 30 миллионов долларов за каждый фильм, если компания не выпустит 30 картин за год. Paramount, Warner Bros Discovery и офис генпрокурора Калифорнии Роба Бонты не сразу ответили на запросы Reuters.Сделка завершает месяцы регуляторных и юридических споров и резко сосредоточит власть в голливудском кино, на телевидении, в стриминге и новостях. Акции Paramount выросли более чем на 8%, Warner Bros Discovery — более чем на 10%. Reuters впервые сообщил в пятницу, что стороны могут договориться уже в выходные.Иск Гильдии сценаристов остаетсяКоалиция из 12 генпрокуроров во главе с Бонтой подала в суд в июле, утверждая, что слияние снизит конкуренцию и позволит повышать цены. Компании заявляли, что сделка принесет 6 миллиардов долларов экономии, включая сокращения в Голливуде и редакциях CNN и CBS. Долг объединенной компании может составить 80 миллиардов.Соглашение с штатами поможет Paramount избежать "тикающей комиссии" в 7 миллионов долларов в день, которую она должна акционерам Warner Bros после 30 сентября.Однако препятствия остаются: Гильдия сценаристов Америки также подала в суд, утверждая, что сделка снизит зарплаты и ухудшит условия труда. "Последним препятствием будут профсоюзы, но им будет сложно задержать сделку без оплаты залога, который запросила Paramount", — сказал аналитик Morningstar Мэттью Долгин, имея в виду облигацию на 1,88 миллиарда долларов. "У профсоюзов будет очень низкая вероятность выиграть дело", — добавил он.Антимонопольные регуляторы ЕС и Великобритании уже одобрили сделку. Это говорит о том, что регуляторы могут быть более открыты к консолидации медиа, поскольку компании расширяются, чтобы конкурировать с Netflix и Walt Disney.30 фильмов в год — легкая цельАналитики считают, что достичь цели в 30 фильмов в год несложно: объединенная компания получит франшизы DC, Гарри Поттера, Трансформеров и Звездного пути. Ожидается, что вместе они выпустят 28 фильмов уже в этом году. "Я не ожидаю проблем с выполнением соглашения, даже если последние несколько фильмов будут выпущены скорее для галочки", — сказал Долгин. Paramount также сможет покупать фильмы для дистрибуции, если потребуется.

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калифорния, великобритания, гарри поттер, reuters, cnn, cbs