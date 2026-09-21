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Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году

Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году - 21.09.2026, ПРАЙМ

Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году

Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году, в нем будет 15 рабочих дней, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T01:02+0300

2026-09-21T01:02+0300

2026-09-21T01:02+0300

россия

общество

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году, в нем будет 15 рабочих дней, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева. "Самым коротким рабочим месяцем в 2027 году станет январь, в нем всего 15 рабочих дней", - сказала Богданова-Шемраева. Она уточнила, что такая продолжительность рабочего месяца связана с новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Для сотрудников на окладе длинные праздники на зарплате не отразятся, при этом работники с почасовой или сдельной оплатой могут получить меньше обычного из-за сокращения количества рабочих часов в январе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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