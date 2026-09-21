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Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году - 21.09.2026, ПРАЙМ
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году, в нем будет 15 рабочих дней, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T01:02+0300
2026-09-21T01:02+0300
россия
общество
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году, в нем будет 15 рабочих дней, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева. "Самым коротким рабочим месяцем в 2027 году станет январь, в нем всего 15 рабочих дней", - сказала Богданова-Шемраева. Она уточнила, что такая продолжительность рабочего месяца связана с новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Для сотрудников на окладе длинные праздники на зарплате не отразятся, при этом работники с почасовой или сдельной оплатой могут получить меньше обычного из-за сокращения количества рабочих часов в январе.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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40
192
40
россия, общество
РОССИЯ, Общество
01:02 21.09.2026
 
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году

Богданова-Шемраева назвала январь самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году, в нем будет 15 рабочих дней, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.
"Самым коротким рабочим месяцем в 2027 году станет январь, в нем всего 15 рабочих дней", - сказала Богданова-Шемраева.
Она уточнила, что такая продолжительность рабочего месяца связана с новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Для сотрудников на окладе длинные праздники на зарплате не отразятся, при этом работники с почасовой или сдельной оплатой могут получить меньше обычного из-за сокращения количества рабочих часов в январе.
Семь коротких рабочих недель будет у россиян в 2027 году
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РОССИЯОбщество
 
 
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