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Назначен первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Назначен первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС
Назначен первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС - 21.09.2026, ПРАЙМ
Назначен первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС
Начальник Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Гуков стал первым заместителем руководителя ведомства, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T21:30+0300
2026-09-21T21:30+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Начальник Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Гуков стал первым заместителем руководителя ведомства, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. "Назначить Гукова Валерия Викторовича первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в распоряжении. Гуков родился в 1968 году на Алтае. В 1991 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков в звании лейтенанта ВВС России. До 1999 года проходил службу в строевых авиационных частях Вооруженных Сил Российской Федерации. В таможенных органах работает с 1999 года, за эти годы был начальником начальником Томской таможни, Новосибирской региональной таможни, Карельской таможни Северо-Западного таможенного управления (Петрозаводск), Центральной энергетической таможни. С 1 июля 2026 года приказом ФТС России назначен начальником Дальневосточного таможенного управления.
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россия, алтай, михаил мишустин, фтс россии, фтс
РОССИЯ, АЛТАЙ, Михаил Мишустин, ФТС России, ФТС
21:30 21.09.2026
 
Назначен первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС

Начальник Дальневосточного таможенного управления ФТС Гуков стал первым замглавы ведомства

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Начальник Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Гуков стал первым заместителем руководителя ведомства, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.
"Назначить Гукова Валерия Викторовича первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в распоряжении.
Гуков родился в 1968 году на Алтае. В 1991 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков в звании лейтенанта ВВС России.
До 1999 года проходил службу в строевых авиационных частях Вооруженных Сил Российской Федерации.
В таможенных органах работает с 1999 года, за эти годы был начальником начальником Томской таможни, Новосибирской региональной таможни, Карельской таможни Северо-Западного таможенного управления (Петрозаводск), Центральной энергетической таможни.
С 1 июля 2026 года приказом ФТС России назначен начальником Дальневосточного таможенного управления.
 
РОССИЯАЛТАЙМихаил МишустинФТС РоссииФТС
 
 
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