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Назначен первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС

Назначен первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС - 21.09.2026, ПРАЙМ

Назначен первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС

Начальник Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Гуков стал первым заместителем руководителя ведомства, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T21:30+0300

2026-09-21T21:30+0300

2026-09-21T21:30+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Начальник Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Гуков стал первым заместителем руководителя ведомства, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. "Назначить Гукова Валерия Викторовича первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в распоряжении. Гуков родился в 1968 году на Алтае. В 1991 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков в звании лейтенанта ВВС России. До 1999 года проходил службу в строевых авиационных частях Вооруженных Сил Российской Федерации. В таможенных органах работает с 1999 года, за эти годы был начальником начальником Томской таможни, Новосибирской региональной таможни, Карельской таможни Северо-Западного таможенного управления (Петрозаводск), Центральной энергетической таможни. С 1 июля 2026 года приказом ФТС России назначен начальником Дальневосточного таможенного управления.

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