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Некоторые сотрудники Минфина начали получать зарплату в цифровых рублях

Некоторые сотрудники Минфина начали получать зарплату в цифровых рублях - 21.09.2026, ПРАЙМ

Некоторые сотрудники Минфина начали получать зарплату в цифровых рублях

Сотрудники министерства финансов, открывшие кошельки для цифровых рублей, уже начали получать на них зарплату, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:37+0300

2026-09-21T16:37+0300

2026-09-21T16:37+0300

финансы

общество

антон силуанов

минфин

банк россии

россия

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Сотрудники министерства финансов, открывшие кошельки для цифровых рублей, уже начали получать на них зарплату, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Кстати, говоря, в министерстве финансов началось уже зачисление заработной платы на счета сотрудников Минфина, открытых в цифровых рублях", - сказал он в интервью ИС "Вести". Силуанов отметил, что ряд сотрудников министерства уже открыл кошельки в новой форме рубля и "будут расплачиваться уже в цифровой валюте." Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках – это более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ, банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , антон силуанов, минфин, банк россии, россия