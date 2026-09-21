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Названы регионы с самыми высокими медианными зарплатами

Названы регионы с самыми высокими медианными зарплатами - 21.09.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми высокими медианными зарплатами

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге по уровню медианных зарплат среди российских регионов, замыкают список Чечня и Ингушетия,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T00:20+0300

2026-09-21T00:20+0300

2026-09-21T00:20+0300

магаданская область

москва

карачаево-черкесия

росстат

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге по уровню медианных зарплат среди российских регионов, замыкают список Чечня и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости. СРЕДНЯЯ И МЕДИАННАЯ ЗАРПЛАТА Взрывная динамика заработных плат, наблюдавшаяся в 2023-2024 годах, сменяется на более сдержанную, что отражается в снижении их темпов роста, отмечают эксперты. Во втором квартале 2026 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России превысила 111 тысяч рублей, что на 11% выше, чем за соответствующий период прошлого года, тогда как в прошлом году темп роста за этот же период был на 5 процентных пунктов больше. В то же время хорошо известно, что средняя заработная плата, подверженная сильным искажениям распределения высоких и низких значений, не всегда адекватно характеризует реальную ситуацию в сфере оплаты труда. Зачастую среднее значение оказывается завышенным по отношению к реальной заработной плате. Более точной характеристикой является медианная заработная плата (50% работников получают больше этой суммы, а 50% — меньше). Как и в случае многих других показателей, данные по уровню медианной зарплаты сильно различаются в региональном разрезе, что определяется целым рядом факторов, в числе которых – уровень экономического развития, природно-климатические факторы, сырьевая ориентированность и ряд других. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних медианных зарплат в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню медианных зарплат. Регионы ранжированы по отношению чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. Иначе говоря, оценка регионов производилась по покупательной способности зарплаты. Медианные зарплаты по регионам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. Как показали результаты исследования, медианные зарплаты и их покупательская способность очень сильно отличаются между лидерами и замыкающими рейтинг регионами. В частности, в одиннадцати регионах рейтинга на среднемесячную медианную зарплату можно купить три и более стандартных потребительских наборов, тогда как в замыкающих рейтинг регионах едва хватает на 1,5 фиксированных набора, то есть покупательная способность средних зарплат отличается по регионам более чем в 2-3,5 раза. В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза. Вторую, третью и четвертую строчки рейтинга по покупательской способности медианной зарплаты занимают Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область, соответственно, где чистая медианная зарплата эквивалентна 4,3 фиксированным наборам товаров и услуг. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра замыкает лидирующую пятерку регионов с результатом 3,8 фиксированных набора товаров и услуг на одну чистую медианную зарплату. Помимо вышеназванных пяти регионов в лидирующую группу рейтинга вошли: Сахалинская область, Якутия, Мурманская область, Татарстан, Красноярский край и Москва. Таким образом, в число лидеров вошли те регионы, где покупательская способность медианной зарплаты выше или равна 3 фиксированным наборам товаров и услуг. Санкт-Петербург в текущем рейтинге занял 14 место с результатом 2,9 фиксированных набора товаров и услуг на одну медианную зарплату. В конце рейтинга расположились Алтайский край, Крым, Севастополь, Ивановская область, Ставропольский край, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Во всех перечисленных регионах отношение рассчитанной чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равно или не превышает двух раз. В среднем по России чистой медианной зарплаты хватит примерно на 2,7 фиксированных потребительских набора. В 22 регионах из анализируемых 85 это соотношение равно или выше среднероссийского показателя. ЧИСТАЯ МЕДИАННАЯ ЗАРПЛАТА Лидером по чистой медианной заработной плате (за вычетом НДФЛ) является Чукотский автономный округ. За второй квартал 2026 года данный показатель в среднемесячном выражении превысил в этом регионе 197 тысяч рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом в 155 тысяч рублей в месяц. На третьем месте – Магаданская область, где чистая медианная зарплата составила 153 тысячи рублей, на четвертом – Ненецкий автономный округ (132 тысяч рублей) и на пятом – Камчатский край (125 тысяч рублей). Кроме того, еще в пяти российских регионах чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года превысила 100 тысяч рублей. К ним относятся: Москва (120 тысяч рублей), Республика Саха (Якутия) (116 тысяч рублей), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (114 тысяч рублей), Сахалинская область (111 тысяч рублей) и Мурманская область (103 тысячи рублей). Таким образом, всего в десяти российских регионах чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года была выше 100 тысяч рублей. В среднем по России по итогам второго квартала 2026 года чистая медианная зарплата составила без малого 72 тысячи рублей, и всего в 22 регионах ее уровень выше. Самые низкие чистые медианные зарплаты в апреле-июне 2026 года были зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Чечне – менее 40 тысяч рублей в месяц или порядка 50% от среднероссийского значения. Также невысокое значение чистой медианной заработной платы в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии: уровень чистой медианной зарплаты во втором квартале 2026 года в этих трех регионах не превышает 45 тысяч рублей. Кроме того, еще в 19 российских регионах чистая медианная зарплата в апреле-июне 2026 года за месяц была ниже 55 тысяч рублей.

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магаданская область

москва

карачаево-черкесия

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магаданская область, москва, карачаево-черкесия, росстат