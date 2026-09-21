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Завод по производству СПГ Golden Pass в США начал отгрузку газа

Завод по производству СПГ Golden Pass в США начал отгрузку газа - 21.09.2026, ПРАЙМ

Завод по производству СПГ Golden Pass в США начал отгрузку газа

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Golden Pass LNG в США с катарским участием начал отгружать СПГ с первой производственной линии, сообщил... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:00+0300

2026-09-21T13:00+0300

2026-09-21T13:02+0300

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ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Golden Pass LNG в США с катарским участием начал отгружать СПГ с первой производственной линии, сообщил на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке госминистр энергетики Катара, глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби. QatarEnergy владеет 70% акций этого проекта. "Начались отгрузки с первой линии на заводе Golden Pass LNG. Мы ожидаем, что в следующем году вторая и третья линии будут введены в полную эксплуатацию", - сообщил он. Слова аль-Кааби приводит пресс-служба QatarEnergy. По его словам, катарская энергетическая компания также принимала участие в строительстве крупнейшего в мире завода по крекингу этана на проекте Golden Triangle Polymers в США, который в настоящее время вводится в эксплуатацию. Он должен начать работу в ближайшие несколько недель.

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газ, сша, нью-йорк, катар, qatarenergy