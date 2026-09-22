https://1prime.ru/20260922/aeroflot-873554428.html

"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате

"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о якобы вспышке туберкулеза в офисе на Арбате; только один сотрудник компании оказался болен инфекционным... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:11+0300

2026-09-22T15:11+0300

2026-09-22T15:11+0300

бизнес

общество

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873554428.jpg?1790079070

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о якобы вспышке туберкулеза в офисе на Арбате; только один сотрудник компании оказался болен инфекционным заболеванием в неопасной для окружающих форме, следует из заявления пресс-службы "Аэрофлота". Ранее во вторник ряд Telegram-каналов со ссылкой на сообщения в корпоративной почте сотрудников авиакомпании сообщили о якобы вспышке туберкулеза среди сотрудников "Аэрофлота", работающих в офисе на Арбате. "Авиакомпания опровергает информацию, распространяемую в ТГ-каналах и иных информационных ресурсах, о вспышке заболевания сотрудников "Аэрофлота" в офисе на Арбате. Среди сотрудников указанного офиса выявлен единственный случай инфекционного заболевания в форме, не представляющей угрозы окружающим", - говорится в сообщении перевозчика. Отмечается, что в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами (СанПиН) в офисе были проведены стандартные меры профилактики, и у нескольких сотрудников проявлена обычная форма ОРВИ, что "характерно для данного периода времени". В пресс-службе добавили, что офис работает в обычном режиме, а часть сотрудников находится на удаленной работе в соответствии с ранее установленным режимом по трудовому договору.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , аэрофлот