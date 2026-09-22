https://1prime.ru/20260922/aeroflot-873554428.html
"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате
"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате
Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о якобы вспышке туберкулеза в офисе на Арбате; только один сотрудник компании оказался болен инфекционным... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:11+0300
2026-09-22T15:11+0300
2026-09-22T15:11+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о якобы вспышке туберкулеза в офисе на Арбате; только один сотрудник компании оказался болен инфекционным заболеванием в неопасной для окружающих форме, следует из заявления пресс-службы "Аэрофлота".
Ранее во вторник ряд Telegram-каналов со ссылкой на сообщения в корпоративной почте сотрудников авиакомпании сообщили о якобы вспышке туберкулеза среди сотрудников "Аэрофлота", работающих в офисе на Арбате.
"Авиакомпания опровергает информацию, распространяемую в ТГ-каналах и иных информационных ресурсах, о вспышке заболевания сотрудников "Аэрофлота" в офисе на Арбате. Среди сотрудников указанного офиса выявлен единственный случай инфекционного заболевания в форме, не представляющей угрозы окружающим", - говорится в сообщении перевозчика.
Отмечается, что в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами (СанПиН) в офисе были проведены стандартные меры профилактики, и у нескольких сотрудников проявлена обычная форма ОРВИ, что "характерно для данного периода времени".
В пресс-службе добавили, что офис работает в обычном режиме, а часть сотрудников находится на удаленной работе в соответствии с ранее установленным режимом по трудовому договору.
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бизнес, общество , аэрофлот
Бизнес, Общество , Аэрофлот
"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате
"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о якобы вспышке туберкулеза в офисе на Арбате; только один сотрудник компании оказался болен инфекционным заболеванием в неопасной для окружающих форме, следует из заявления пресс-службы "Аэрофлота".
Ранее во вторник ряд Telegram-каналов со ссылкой на сообщения в корпоративной почте сотрудников авиакомпании сообщили о якобы вспышке туберкулеза среди сотрудников "Аэрофлота", работающих в офисе на Арбате.
"Авиакомпания опровергает информацию, распространяемую в ТГ-каналах и иных информационных ресурсах, о вспышке заболевания сотрудников "Аэрофлота" в офисе на Арбате. Среди сотрудников указанного офиса выявлен единственный случай инфекционного заболевания в форме, не представляющей угрозы окружающим", - говорится в сообщении перевозчика.
Отмечается, что в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами (СанПиН) в офисе были проведены стандартные меры профилактики, и у нескольких сотрудников проявлена обычная форма ОРВИ, что "характерно для данного периода времени".
В пресс-службе добавили, что офис работает в обычном режиме, а часть сотрудников находится на удаленной работе в соответствии с ранее установленным режимом по трудовому договору.