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Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров - 22.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров
Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена на три часа из-за неопознанных воздушных шаров, что привело к задержке 17 авиарейсов, сообщила литовская... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:28+0300
2026-09-22T14:28+0300
бизнес
вильнюс
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена на три часа из-за неопознанных воздушных шаров, что привело к задержке 17 авиарейсов, сообщила литовская госкомпания по управлению аэропортами Lietuvos oro uostai (LTOU). "Ограничения на использование воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом были введены, когда в зонах, опасных для авиации, были обнаружены навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях компании. Взлеты и посадки самолетов были приостановлены с 23:25 понедельника до 2:40 вторника по местному времени (совпадает с московским). В результате 17 рейсов были отменены или задержаны, что повлияло на планы более чем 3,1 тысячи пассажиров.  
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бизнес, вильнюс
Бизнес, Вильнюс
14:28 22.09.2026
 
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса приостановил работу на три часа из-за неопознанных воздушных шаров

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена на три часа из-за неопознанных воздушных шаров, что привело к задержке 17 авиарейсов, сообщила литовская госкомпания по управлению аэропортами Lietuvos oro uostai (LTOU).
"Ограничения на использование воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом были введены, когда в зонах, опасных для авиации, были обнаружены навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях компании.
Взлеты и посадки самолетов были приостановлены с 23:25 понедельника до 2:40 вторника по местному времени (совпадает с московским). В результате 17 рейсов были отменены или задержаны, что повлияло на планы более чем 3,1 тысячи пассажиров.
 
 
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