https://1prime.ru/20260922/aeroport-873550537.html
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров - 22.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров
Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена на три часа из-за неопознанных воздушных шаров, что привело к задержке 17 авиарейсов, сообщила литовская... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:28+0300
2026-09-22T14:28+0300
2026-09-22T14:28+0300
бизнес
вильнюс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873550537.jpg?1790076532
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена на три часа из-за неопознанных воздушных шаров, что привело к задержке 17 авиарейсов, сообщила литовская госкомпания по управлению аэропортами Lietuvos oro uostai (LTOU).
"Ограничения на использование воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом были введены, когда в зонах, опасных для авиации, были обнаружены навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях компании.
Взлеты и посадки самолетов были приостановлены с 23:25 понедельника до 2:40 вторника по местному времени (совпадает с московским). В результате 17 рейсов были отменены или задержаны, что повлияло на планы более чем 3,1 тысячи пассажиров.
вильнюс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, вильнюс
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанных воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу на три часа из-за неопознанных воздушных шаров
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена на три часа из-за неопознанных воздушных шаров, что привело к задержке 17 авиарейсов, сообщила литовская госкомпания по управлению аэропортами Lietuvos oro uostai (LTOU).
"Ограничения на использование воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом были введены, когда в зонах, опасных для авиации, были обнаружены навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях компании.
Взлеты и посадки самолетов были приостановлены с 23:25 понедельника до 2:40 вторника по местному времени (совпадает с московским). В результате 17 рейсов были отменены или задержаны, что повлияло на планы более чем 3,1 тысячи пассажиров.