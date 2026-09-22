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СМИ: аграрии США требуют запретить экспорт дизельного топлива

СМИ: аграрии США требуют запретить экспорт дизельного топлива - 22.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: аграрии США требуют запретить экспорт дизельного топлива

Американские законодатели и представители аграрных штатов оказывают давление на администрацию президента США Дональда Трампа с требованием ограничить или... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T01:15+0300

2026-09-22T01:15+0300

2026-09-22T01:15+0300

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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Американские законодатели и представители аграрных штатов оказывают давление на администрацию президента США Дональда Трампа с требованием ограничить или полностью запретить экспорт дизельного топлива на фоне рекордного взлета цен на внутреннем рынке, сообщает издание Politico. "Президент Дональд Трамп сталкивается с растущими призывами со стороны своих союзников-республиканцев из аграрных штатов ограничить экспорт дизельного топлива на фоне взлета цен - шаг, против которого решительно выступают производители нефти и газа США, традиционно оказывавшие ему поддержку", - пишет издание. Причиной таких требований стал скачок стоимости дизеля в США до исторического максимума в 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), что ставит под угрозу проведение уборочной кампании и грозит дальнейшим разгоном продовольственной инфляции в стране в преддверии промежуточных выборов в конгресс. С призывом к радикальным мерам выступили союзники Трампа, включая сенатора от аграрной Айовы Чака Грассли, который заявил, что высокие цены "убивают доходы фермеров", и призвал Белый дом ввести эмбарго на экспорт дизеля по аналогии с мерами 1970-х годов. К требованиям временного 90-дневного моратория на вывоз топлива присоединился и губернатор Луизианы Джефф Лэндри, сообщает издание. Министр сельского хозяйства США Брук Роллинс подтвердила, что обсуждала критическую ситуацию с Трампом, назвав происходящее "настоящей проблемой", и анонсировала возможные решения Белого дома в ближайшее время, передает издание. При этом нефтегазовая отрасль и минэнерго США, по информации Politico, выступили против эмбарго, предупредив, что запрет на экспорт вынудит НПЗ сократить переработку и немедленно приведет к скачку цен на бензин и авиакеросин.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, politico, нпз