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Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров к 2032 году

Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров к 2032 году - 22.09.2026, ПРАЙМ

Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров к 2032 году

Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров по всему миру до более чем 20 гигаватт к 2032 году, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:33+0300

2026-09-22T10:33+0300

2026-09-22T10:33+0300

технологии

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров по всему миру до более чем 20 гигаватт к 2032 году, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У Юнмин. "Наша цель - довести совокупный масштаб всех дата-центров в мире, которыми управляет Alibaba Cloud, до более чем 20 гигаватт к 2032 году", - заявил он. По его словам, на данный момент дефицит глобальных поставок, связанных с ИИ-дата-центрами, ограничивает скорость роста вычислительных мощностей компании. "Поэтому Alibaba вместе со всеми партнерами будет активно инвестировать в создание ИИ-инфраструктуры и создавать ИИ-облако для эпохи "машинного интеллекта", - объяснил он. По словам генерального директора Alibaba, увеличение совокупного масштаба дата-центров позволит удовлетворить быстро растущий спрос на искусственный интеллект.

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технологии, alibaba