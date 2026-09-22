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Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров к 2032 году - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров к 2032 году
Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров к 2032 году - 22.09.2026, ПРАЙМ
Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров к 2032 году
Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров по всему миру до более чем 20 гигаватт к 2032 году, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный... | 22.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров по всему миру до более чем 20 гигаватт к 2032 году, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У Юнмин. "Наша цель - довести совокупный масштаб всех дата-центров в мире, которыми управляет Alibaba Cloud, до более чем 20 гигаватт к 2032 году", - заявил он. По его словам, на данный момент дефицит глобальных поставок, связанных с ИИ-дата-центрами, ограничивает скорость роста вычислительных мощностей компании. "Поэтому Alibaba вместе со всеми партнерами будет активно инвестировать в создание ИИ-инфраструктуры и создавать ИИ-облако для эпохи "машинного интеллекта", - объяснил он. По словам генерального директора Alibaba, увеличение совокупного масштаба дата-центров позволит удовлетворить быстро растущий спрос на искусственный интеллект.
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технологии, alibaba
Технологии, Alibaba
10:33 22.09.2026
 
Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров к 2032 году

Alibaba увеличит масштаб своих дата-центров по всему миру до более чем 20 гигаватт

© Фото : Alibaba Group Holding Limited%Штаб-квартира Alibaba Group в Ханчжоу
%Штаб-квартира Alibaba Group в Ханчжоу - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© Фото : Alibaba Group Holding Limited
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Alibaba увеличит совокупный масштаб своих дата-центров по всему миру до более чем 20 гигаватт к 2032 году, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У Юнмин.
"Наша цель - довести совокупный масштаб всех дата-центров в мире, которыми управляет Alibaba Cloud, до более чем 20 гигаватт к 2032 году", - заявил он.
По его словам, на данный момент дефицит глобальных поставок, связанных с ИИ-дата-центрами, ограничивает скорость роста вычислительных мощностей компании.
"Поэтому Alibaba вместе со всеми партнерами будет активно инвестировать в создание ИИ-инфраструктуры и создавать ИИ-облако для эпохи "машинного интеллекта", - объяснил он.
По словам генерального директора Alibaba, увеличение совокупного масштаба дата-центров позволит удовлетворить быстро растущий спрос на искусственный интеллект.
 
ТехнологииAlibaba
 
 
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