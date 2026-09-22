Рубль слабеет: как собрать портфель осенью 2026 года

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Осень 2026 года преподносит инвесторам неприятный сюрприз: курс доллара подбирается к отметке 85 рублей, нефть Brent держится в коридоре 105–109 долларов за баррель, а золото после январского пика выше 5600 скорректировалось до 4270–4300 долларов за унцию. В таких условиях вопрос защиты капитала выходит на первый план. Разберем три инструмента, которые чаще всего рассматривают инвесторы, — и определим, какие из них действительно работают.Золото: страховка, но без денежного потокаЗолото остается классическим защитным активом. Центробанки развивающихся стран, включая Китай и Индию, продолжают наращивать запасы: только во втором квартале 2026 года регуляторы купили 289 тонн металла. Однако у золота есть принципиальный недостаток — оно не генерирует денежный поток. Ни купонов, ни дивидендов: доходность формируется исключительно за счет переоценки.После 24% коррекции с максимумов покупать металл в расчете на регулярный доход — сомнительная идея. Золото страхует портфель от валютных шоков, но не заменяет инструменты с периодическими выплатами. Прогнозы банков на конец года разошлись: JP Morgan ждет 4500 долларов за унцию, Goldman Sachs — около 4900 долларов, UBS — 4600, Barclays — 4791.Индексные фонды: диверсификация с оговоркамиФонды на индекс Мосбиржи дают широкую диверсификацию при низком пороге входа и умеренных комиссиях. К середине сентября IMOEX находился в районе 2337 пунктов, отыграв значительную часть летних потерь. Но есть нюанс: российский рынок сильно зависит от экспортно-сырьевого сектора и санкционных факторов. В периоды коррекции индекс способен снижаться на 15–20%, и фиксировать убыток приходится порой в самый неподходящий момент.На фоне дорогой нефти и сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке сырьевой фактор остается ключевым источником волатильности. Индексные фонды логично использовать как часть портфеля, но не как единственную основу для консервативной стратегии.ЗПИФ недвижимости: ядро портфеляЗПИФ недвижимости в 2026 году сочетает привязку к реальным активам, регулярный денежный поток и понятную налоговую структуру. По данным РБК, совокупная стоимость чистых активов 139 фондов недвижимости к сентябрю достигла 1,07 трлн рублей. За год инвесторы вложили в них около 212 миллиардов рублей, а совокупная доходность рынка составила 17,7%.Основные направления — склады (около 40% в структуре фондов) и офисы (15%). Базовый диапазон доходности фондов складской недвижимости — 10–14% годовых за счет арендного потока. Участники рынка ожидают роста активов ЗПИФ до 1,3 трлн рублей к концу года.Налоговая логика: прирост стоимости пая не облагается налогом до момента продажи. Арендные доходы признаются дивидендами и облагаются НДФЛ по прогрессивной шкале (13–22%). При владении паем свыше трех лет доступен вычет до 3 миллионов рублей за каждый год владения. Фонд владеет конкретными объектами коммерческой недвижимости, а стоимость пая привязана к реальной стоимости квадратных метров, а не к биржевой конъюнктуре.Что важно для инвестораРазумная структура портфеля осенью 2026 года выглядит так: 10–15% — золото как страховка от валютных шоков, 20–30% — индексные фонды для участия в росте рынка, 40–50% — ЗПИФ недвижимости как ядро с реальными активами и денежным потоком, остаток — инструменты денежного рынка для ликвидности. Пропорции корректируются в зависимости от горизонта и толерантности к риску. Ключевая логика неизменна: каждый инструмент решает свою задачу, а их сочетание снижает зависимость портфеля от любого отдельного рыночного шока.Автор: Салават Алпаров, генеральный директор УК "Гамма Групп"
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Осень 2026 года преподносит инвесторам неприятный сюрприз: курс доллара подбирается к отметке 85 рублей, нефть Brent держится в коридоре 105–109 долларов за баррель, а золото после январского пика выше 5600 скорректировалось до 4270–4300 долларов за унцию. В таких условиях вопрос защиты капитала выходит на первый план. Разберем три инструмента, которые чаще всего рассматривают инвесторы, — и определим, какие из них действительно работают.
Золото: страховка, но без денежного потока
Золото остается классическим защитным активом. Центробанки развивающихся стран, включая Китай и Индию, продолжают наращивать запасы: только во втором квартале 2026 года регуляторы купили 289 тонн металла. Однако у золота есть принципиальный недостаток — оно не генерирует денежный поток. Ни купонов, ни дивидендов: доходность формируется исключительно за счет переоценки.
После 24% коррекции с максимумов покупать металл в расчете на регулярный доход — сомнительная идея. Золото страхует портфель от валютных шоков, но не заменяет инструменты с периодическими выплатами. Прогнозы банков на конец года разошлись: JP Morgan ждет 4500 долларов за унцию, Goldman Sachs — около 4900 долларов, UBS — 4600, Barclays — 4791.
Индексные фонды: диверсификация с оговорками
Фонды на индекс Мосбиржи дают широкую диверсификацию при низком пороге входа и умеренных комиссиях. К середине сентября IMOEX находился в районе 2337 пунктов, отыграв значительную часть летних потерь. Но есть нюанс: российский рынок сильно зависит от экспортно-сырьевого сектора и санкционных факторов. В периоды коррекции индекс способен снижаться на 15–20%, и фиксировать убыток приходится порой в самый неподходящий момент.
На фоне дорогой нефти и сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке сырьевой фактор остается ключевым источником волатильности. Индексные фонды логично использовать как часть портфеля, но не как единственную основу для консервативной стратегии.
ЗПИФ недвижимости: ядро портфеля
ЗПИФ недвижимости в 2026 году сочетает привязку к реальным активам, регулярный денежный поток и понятную налоговую структуру. По данным РБК, совокупная стоимость чистых активов 139 фондов недвижимости к сентябрю достигла 1,07 трлн рублей. За год инвесторы вложили в них около 212 миллиардов рублей, а совокупная доходность рынка составила 17,7%.
Основные направления — склады (около 40% в структуре фондов) и офисы (15%). Базовый диапазон доходности фондов складской недвижимости — 10–14% годовых за счет арендного потока. Участники рынка ожидают роста активов ЗПИФ до 1,3 трлн рублей к концу года.
Налоговая логика: прирост стоимости пая не облагается налогом до момента продажи. Арендные доходы признаются дивидендами и облагаются НДФЛ по прогрессивной шкале (13–22%). При владении паем свыше трех лет доступен вычет до 3 миллионов рублей за каждый год владения. Фонд владеет конкретными объектами коммерческой недвижимости, а стоимость пая привязана к реальной стоимости квадратных метров, а не к биржевой конъюнктуре.
Что важно для инвестора
Разумная структура портфеля осенью 2026 года выглядит так: 10–15% — золото как страховка от валютных шоков, 20–30% — индексные фонды для участия в росте рынка, 40–50% — ЗПИФ недвижимости как ядро с реальными активами и денежным потоком, остаток — инструменты денежного рынка для ликвидности. Пропорции корректируются в зависимости от горизонта и толерантности к риску. Ключевая логика неизменна: каждый инструмент решает свою задачу, а их сочетание снижает зависимость портфеля от любого отдельного рыночного шока.
Автор: Салават Алпаров, генеральный директор УК "Гамма Групп"
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