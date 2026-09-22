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Биткоин: рост с новой силой

Биткоин: рост с новой силой - 22.09.2026, ПРАЙМ

Биткоин: рост с новой силой

Цена биткоина за сутки выросла на 6,7%, поднимаясь до 86 620 долларов. "Топливо" для рывка копилось всю неделю: Комиссия по торговле товарными фьючерсами и... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:02+0300

2026-09-22T11:02+0300

2026-09-22T11:02+0300

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ближний восток

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МОСКВА, 22 сен - ПРЙМ. Цена биткоина за сутки выросла на 6,7%, поднимаясь до 86 620 долларов. "Топливо" для рывка копилось всю неделю: Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам США решили активнее формировать правила работы для крипторынка, не дожидаясь Конгресса, а Комиссия по ценным бумагам разрешила расширить торговлю цифровыми акциями на блокчейне. Добавим сюда приток более 500 миллионов долларов в спотовые биткоин-ETF за прошедшие четверг и пятницу — и получаем классическую смесь из фундаментального позитива, свежего капитала и быстрого уверенного роста цены.Видимых причин для роста биткоина действительно будто бы не было, но под поверхностью накопилось сразу несколько сильных факторов. Совсем без реакции негатив не остался. После провала голосования по CLARITY Act в Сенате США, укрепления доллара и оттока капитала из спотовых биткоин-ETF биткоин снижался до 75 644 долларов. Повышение ставки Федеральной резервной системы до диапазона 3,75–4% рынок перенёс спокойнее, поскольку решение на 25 базисных пунктов уже находилось в котировках. Неожиданностью оно не стало, поэтому и масштабной распродажи не случилось. Плохие новости ещё давят на цену, но уже не ломают рынок.Макроэкономический фон тоже сыграл на стороне покупателей. Нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель на фоне снижения напряжённости на Ближнем Востоке и надежд на прогресс в переговорах между США и Ираном. Инфляционные страхи ослабли, фьючерсы на американские индексы пошли вверх, а инвесторы снова потянулись к риску. Есть и сильный технический сигнал. Курс биткоина впервые за 45 недель закрыл неделю выше 50-недельной скользящей средней. Исторически возврат выше средней подтверждал, что дно уже сформировано.Ключевой уровень сопротивления 85 300 долларов успешно пройден. Покупателям важно уверенно закрепиться выше — это ключевое сопротивление на пути к 90 000 долларов и новому "жаркому лету" на крипторынке, где внимание постепенно начнёт смещаться к халвингу 2028 года. Если это получится, откроется дорога к 90 000 долларов, а затем рынок сможет вернуться к сценарию движения в район 94 300–100 000 долларов. Пробой будет означать, что фокус окончательно смещается от игры на отскок к формированию нового восходящего цикла.Коррекцию исключать нельзя. С 1 июля биткоин вырос от 57 800 долларов примерно на 47,5%, поэтому фиксация прибыли после такого рывка естественна. Ближайшая значимая поддержка находится около 79 890 долларов, а возврат в район 78 000–78 100 долларов уже станет тревожным сигналом. Пока основные уровни удерживаются, более вероятным выглядит продолжение роста после передышки — возможно, с новой силой.Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

сша, москва, ближний восток, мнения аналитиков